殲-35僅8架？日防衛白皮書數據離譜　解放軍嘲諷：沒拍到就不存在

美國國防部最新一期的《中國軍力白皮書》中，盤點火箭軍裝備規模時稱「東風導彈總數不到3000枚」，有美媒計算為2850枚；甚至庫存還不如經歷了幾輪美伊衝突的伊朗。近期，日本防衛省又公布了《2026年版防衛白皮書》，其中對解放軍近代主力戰鬥機的盤點為總共1838架，但其中殲-35隱形戰鬥機竟僅有8架。



對於該數據，解放軍官方帳號「ChinaMilBugle」在社交平台X上發文反擊日本數據「離譜」，稱「沒拍到就是不存在。」



在日本發布《2026年防衛白皮書》中的表格顯示，在空軍近代戰鬥機方面，中國共1838架戰鬥機。其中，殲-20戰機308架、殲-35戰機8架，殲-10系列608架，蘇-27/殲-11系列327架，蘇-30戰機97架，蘇-35戰機24架，殲-15系列116架，殲-16戰機350架。

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白皮書稱，中國航空戰力主要由空軍與海軍航空兵部隊所組成。在第4代近代化戰鬥機方面，還引進了俄羅斯的蘇-27戰鬥機、蘇-30戰鬥機以及被視為最新型第4代戰鬥機的蘇-35戰鬥機。

此外並指，第5代戰鬥機的殲-20戰鬥機列裝作戰部隊的同時，正在進行殲-35戰鬥機的開發；白皮書中顯示中國僅擁有8架殲-35戰鬥機。

日本防衛省發布的「防衛白皮書」，顯示中國軍隊數據。

對於該數據，解放軍新聞傳播中心官方賬號「中國軍號」（ChinaMilBugle）隨即在社交平台X上發帖嘲諷，「1+3+2+2=8, If it's not on camera, it doesn't exist.（沒拍到就是不存在。）」

配圖是中國曾經公開展示的8架不同編號的殲-35隱形戰鬥機，與之對應的是防衛白皮書中「8架」標紅的數據。

中國軍號的貼文的意思再明顯不過，防衛省白皮書數據統計看似準確，將中國曾經在官方公開的8架殲-35都囊擴其中；但對於日本防衛省來說，沒有公開亮相的也許就是「不存在」。

不過，若日本能夠再仔細一些就能發現，在瀋飛公司此前發布的宣傳片中，曾出現過一架編號為「350030」的綠皮殲-35。以中國歷來編號規則可知，「35」代表機型，即殲-35；中間「00」代表首批量產，而最後都「30」就代表這是第30架。僅從這一公開畫面就能看出，中國第五代隱形戰機殲-35至少有30架下線。

中國瀋飛公開的殲-35編號為「350030」。

此外，防衛省白皮書中還顯示，中國殲-20戰機有308架。但美國軍事網站《Military Watch》網站曾分析，截至2024年，殲-20的服役數量就已達到約300架；而美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）及多位西方分析師評估，截至2026年中期，殲-20已有約500架交付服役。

日本盤點中國戰鬥機的數據滯後、離譜之外，白皮書顯示中國彈道導彈數量（包括洲際導彈）僅約700枚。雖然美國統計的中國常規導彈（不包括洲際導彈）數量僅約2850枚，但明顯日本的統計更加難以置信，而且從白皮書的圖表可以看到，2025年至2026年，中國彈道導彈數量幾乎沒有變化。

在日本的盤點中，2025年、2026年中國彈道導彈的數據幾乎不變。

九三閱兵，東風-61陸基洲際導彈。（香港01直播截圖）

東風-61型洲際彈道導彈。（新華社）

對於去年（2025年）九三閱兵中出現的東風-61洲際導彈，更是毫不提及，就像「中國軍號」說的「看不到就不存在」。

雖然日本對中國真正的軍事實力「掩耳盜鈴」，但在2026年的《防衛白皮書》中，仍然對中國沿用了2025年時的描述：「前所未有的最大戰略挑戰」。從2021年對中國的「擔憂」，到2022年的「嚴重關切」，再到近兩年來措辭不斷升級，日本所謂的對中國的安全憂慮，不過是為了突破二戰戰敗國的「專守防衛」原則，為推進其「在軍事化」尋找藉口機會。

數據顯示，日本自民黨安全保障調查會於6月9日通過建議草案，意圖將防衛費目標從GDP的2%進一步提升至3%以上；2026財年防衛預算已突破9萬億日元，創歷史新高。本次發布的白皮書中，還增加了「新型作戰方式」章節，強調加強無人機和AI人工智能在防務領域的應用。

對於日本在《防衛白皮書》中「威脅渲染—預算擴張—戰力升級」的意圖，中國國防部新聞發言人陳曦明確表示，白皮書充斥虛假敘事，大肆渲染「周邊安全危機」，炒作所謂「中國威脅」，完全是「賊喊捉賊」，為自身軍事松綁找借口。日本「新型軍國主義」成勢為患，已成為戰後國際秩序的嚴重挑戰和地區和平穩定的真正威脅。