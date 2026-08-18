比亞迪澳洲銷量狂飆　6月逼近豐田僅差243輛

澳洲電動車市場迅速增長，中國汽車品牌憑藉價格較低的新車型加速搶佔市場，其中比亞迪銷量快速逼近長期在當地佔據優勢的日本車企。比亞迪最新6月在澳洲銷量約1.9萬輛，與日本車企豐田的差距收窄至僅243輛，而在2022年10月之前，比亞迪在澳洲的銷量仍為零。



《日經中文網》報道，澳洲純電動汽車（EV）銷量正迅速增長，比亞迪等中國品牌推出價格實惠的車型，逐漸擠壓長期將澳洲市場視為重要根據地的日本車企。

澳洲聯邦汽車工業協會（FCAI）數據顯示，截至今年7月，澳洲新車銷售中EV佔比已達21.7%，目前市場上推出的EV車型約有110款。其中，比亞迪的增長尤其受到關注，如比亞迪6月在澳洲銷量約1.9萬輛，當月與豐田的銷量差距僅剩243輛。相較之下，2022年10月之前，比亞迪在澳洲市場的銷量仍為零，反映其近年快速擴張。

澳洲市場調查公司CarLoop行政總裁Riz Akhtar指出，比亞迪採取的策略，是將旗下車型價格設定得低於競爭對手豐田的同類產品。

中國煙台，2026年3月31日，比亞迪車輛在山東省煙台市煙台港等待裝船出口。 （Getty Images）

例如，考慮購買混合動力車（HV）或插電式混合動力車（PHEV）的消費者，可能會比較豐田RAV4與比亞迪海獅6。豐田RAV4售價約4.6萬澳元起，比亞迪海獅6則約4.3萬澳元起，後者以較低價格吸引消費者。

報道指出，中國車企近年持續在澳洲推出新款車型，除了價格具競爭力之外，交付周期亦相對較短，經銷商網絡同時迅速擴張，進一步提升中國汽車品牌在當地市場的競爭力。

此外，中國車企的競爭亦開始由一般乘用車延伸至日本企業長期佔據優勢的澳洲皮卡市場。比亞迪2024年開始接受插電式混合動力皮卡Shark 6的訂單，不到兩年時間，市場份額已提升至16%。Shark 6僅依靠電池即可行駛80公里，售價亦低於競爭對手，成為比亞迪進一步擴大澳洲市場的重要車型之一。