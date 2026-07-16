匈牙利前外長西雅爾多棄政從商加盟比亞迪　將出任對外關係高管

匈牙利前外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）7月15日宣佈辭去國會議員職務，加入中國電動車巨頭比亞迪，出任集團對外關係及新業務線拓展高管。西雅爾多擔任外長近12年，深度參與匈牙利政府與比亞迪建廠落地談判，被視為「向東開放」戰略的核心推手。



匈牙利前外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto），圖為2021年9月23日，西雅爾多在美國紐約市的聯合國大會發言。（Getty）

去年獲贈國產跑鞋結緣 匈牙利外長「跑進」比亞迪

據《中國僑網》，西雅爾多自2002年起擔任匈牙利國民議會議員，並於2014年起擔任匈牙利外長，至今年5月歐爾班因大選失利下台。在任期間，西雅爾多深度參與政府推動對華合作的政策，尤其是吸引比亞迪等中國企業投資匈牙利的相關工作。

據法新社引述調查新聞網站Atlatszo估計，比亞迪塞格德工廠獲得的政府補貼總額約為1200億至1300億福林（約29.99億至32.49億元港幣）。

2026年6月13日，位於匈牙利布達佩斯的比亞迪經銷中心。（Getty）

王毅會見匈牙利外長西雅爾多。（新華社）

當地時間7月15日，現年47歲的西雅爾多在社交媒體發文宣佈將離開議會，他在貼文中寫道，「比亞迪是過去20年來汽車行業最成功的企業之一，也是全球領先的新能源汽車製造商。從今天起，我將擔任負責集團對外關係及新業務線拓展的高管」。

值得一提的是，西亞爾托去年9月曾來陸出席「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」活動。期間，王毅向西亞爾托贈送一雙國產跑鞋，西亞爾托愛不釋手，表達感謝，他第一時間就曬在了社群媒體上。

王毅向西雅爾多贈送國產跑鞋。（IG@peter_szijjarto）

其後有網民認出，該款跑鞋的品牌是安踏。安踏方面對此表示，該款跑鞋為安踏專業馬拉松競速跑鞋前掌之王C10PRO，售價為2599元人民幣。

新總理毛焦爾批「長期代表外國利益」

西雅爾多此舉在匈牙利國內引發廣泛爭議。今年4月，親歐派蒂薩黨在大選中擊敗歐爾班，結束其16年執政。新總理毛焦爾公開批評西雅爾多「長期代表外國利益」，並指其「此前曾遊說為比亞迪爭取匈牙利政府提供的巨額補貼」。

毛焦爾在社交媒體寫道：「唯一不同的是，從今往後，西雅爾多做同樣『工作』，將不再由匈牙利人民發薪，而是由他真正的僱主發薪。」

2026年5月9日，匈牙利布達佩斯，圖為新總理毛焦爾出席就職儀式並發表講話。（Getty）

比亞迪歐洲首個廠房設在匈牙利

據此前報道，7月，《路透》引述比亞迪副總裁李柯表示，比亞迪尚未開始建設土耳其工廠，該項目正處於擱置狀態，目前亦沒有在土耳其啟動生產的時間表。

李柯提到，比亞迪將在今年第四季在其匈牙利新工廠組裝汽車，「匈牙利目前是我們的首要任務，第二優先事項將是專注於在歐洲尋找第二處廠址」。

BYD比亞迪（示意圖/unsplash@partrickl）

比亞迪於2024年在匈牙利南部城市塞格德動工建設其首個歐洲電動汽車生產廠，並於2025年宣佈把其區域企業及研發中心從荷蘭遷至匈牙利布達佩斯。