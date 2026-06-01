比亞迪一己之力擠下日系眾車企　首奪韓國進口車登記量第三

中國電動車品牌在韓國市場持續擴張，韓聯社今（1）日報道，韓國進口汽車協會（KAIDA）公布的最新數據顯示，4月韓國新註冊登記的進口汽車中，中國製汽車首次超越日本製汽車，躍居第三位，創下歷史新紀錄。



內媒《觀察者網》引述韓國進口汽車協會統計數據顯示，4月份韓國進口車新登記數量中，歐洲製汽車以約1.68萬輛位居第一，美國製汽車以約1.36萬輛排名第二，中國製汽車以2023輛排名第三，日本製汽車則以1974輛位居第四。

從市場佔有率來看，歐洲製汽車仍佔據主導地位，美國汽車緊隨其後。中國製汽車市佔率約為6%，略高於日本汽車的5.8%，成為韓國進口車市場的新亮點。

2026年3月31日，比亞迪車輛在山東省煙台市煙台港等待裝船出口。 （Getty Images）

值得注意的是，統計中的中國製汽車全部來自中國電動車龍頭比亞迪，而日本製汽車則涵蓋雷克薩斯、豐田及本田等多個品牌。換言之，中國汽車此次能夠超越日本，主要依靠比亞迪單一品牌的銷售表現。

數據顯示，比亞迪4月份在韓國的新註冊登記量達2023輛，相較之下，雷克薩斯為1079輛，豐田為829輛，本田則為66輛。三大日系品牌合計1974輛，略低於比亞迪單一品牌的登記數量。

市場分析認為，在國際油價持續上升的背景下，韓國消費者對電動車需求增加，而兼具價格競爭力及智能聯網功能的中國電動車逐漸獲得市場青睞，進一步推動比亞迪在韓國市場快速擴張。