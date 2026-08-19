廣州住酒店房門被敞開8小時！住客20萬財物險失　報警揭保潔忘關

近日，有網友在社交平台發帖稱，其入住廣州全季酒店某門店，凌晨歸來時竟發現客房房門大開，查看監控後發現，竟是酒店保潔打掃後忘記關門。從當天下午4時到第二天凌晨0時許，房門敞開超8個小時。8月18日，涉事門店回覆羊城晚報記者稱，已對相關責任人進行嚴肅處理，並在門店啟動服務安全專項排查和整改。



8月17日晚，記者聯繫到發帖網友王先生。王先生介紹，8月14日中午11時他從酒店房間離開外出工作，15日凌晨0時35分左右返回，沒想到看到大跌眼鏡的一幕，「電梯門一打開，我就看見我的房門是打開的，簡直難以置信。」

電梯門一打開，王先生就看見他的房門是打開的。（羊城晚報）

隨後，王先生聯繫前台，對方解釋稱由於廣州天氣潮濕，特地打開房門進行通風。王先生質疑該說辭，並要求與經理聯繫，前台工作人員卻稱經理已經下班，「需要問一下。」沒能從前台處得到有效回覆，王先生選擇報警處理。

酒店工作疏忽 致房門打開8小時▼▼▼

據王先生講述，民警到場後，查看了酒店監控，發現是酒店保潔人員在打掃完房間後有急事離開，未關房門。從14日下午4時直到15日凌晨王先生回來，期間8個多小時的時間內王先生房間的房門一直處於敞開狀態。後在民警陪同下，王先生檢查了房間，所幸價值近20萬元人民幣的各類財物沒有損失。

我覺得酒店的管理極不專業。

王先生表示，他不需要酒店方提供任何賠償，希望酒店方能真正重視投訴，改正問題。

8月18日上午，記者就此事致電涉事門店，工作人員回覆稱，事發當天酒店在接到客人反饋後，第一時間到場並陪同客人報警處理，後經警方調取監控錄像，確認事發期間無人進入客人房間，房間內物品沒有丟失。

目前，酒店已按照內部管理制度，對相關的責任人進行嚴肅處理，並在門店啟動了服務安全專項排查和整改，

對此事件給客人帶來的不安再次深表歉意，我們將以此為戒，進一步提升服務標準和管理水平。

【延伸閱讀】旅遊安全｜拿酒店房卡後「1常見習慣」很危險！專家分享防盜貼士