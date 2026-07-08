內地男子大馬酒店怒轟漏掛中國國旗　網揭真相：只掛世界盃參賽國

一名遊客不滿酒店沒有懸掛他國家的國旗，找來店員理論，但結果真相卻狠狠打了他的臉。這名內地遊客在影片中表示，酒店現場掛滿了各國國旗，但就是「唯獨」沒有中國國旗，並對此感到非常不滿：「如果你們想掙中國人的錢，那你們就要懸掛中國的國旗！」



根據影片顯示，這名身穿黑衣，戴著墨鏡的男子聲稱在馬來西亞出差第三天，早上在酒店吃早餐的時候發現外面走廊懸掛了「所有」國家的國旗，「但是唯獨沒有我們中國的國旗。」

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他表示自己叫來人員問她「why 沒有中國的國旗」，影片顯示，這名男子用英語詢問店員：「為什麼這上面沒有中國國旗？」店員對於他有這種疑問感到困惑，回答說：「我想可能在裏面。」

這名男子則不依不饒強調沒有中國國旗，並直接對店員說：

如果你們想要從中國人身上賺錢，請懸掛中國國旗。

他的影片也在網上瘋傳，相信初衷是希望獲得自己人認同，但馬上就有網友發現，其實目前正值世界盃舉辦期間，酒店內懸掛的都是參賽國的國旗，既然中國隊沒有晉級參賽，當然也就沒有懸掛中國國旗。他也因此面臨大批網友嘲笑：

「中國足球隊踢進世界盃了嗎？」

「這是世界盃，不是聯合國大會」

「愛國沒問題，但是常識更重要」

「自以為是真的丟臉」

「人家要求你去消費了？」

「難道沒有發現也沒有馬來西亞國旗？」



也有人認為掛不掛國旗，並不是他一個人說了算，而是人家的自由。

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