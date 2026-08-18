招商蛇口高管與杭州副區長被刑拘免職　涉在飯局中逼飲酒侵犯女性

綜合內媒報道，7月26日晚，央企招商蛇口旗下浙江公司高管趙海峰與杭州濱江副區長郁廷棟涉及在杭州一場商務飯局後侵犯一名女性，公安機關已對疑犯趙海峰、郁廷棟依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。郁廷棟已被免職，趙海峰也已被所在企業免職。



招商蛇口浙江高管傳被免職調查。（微博）

招商蛇口高管被帶走調查

近日網上有消息指，招商蛇口旗下浙江公司高管趙海峰因涉嫌刑事犯罪被帶走調查，招商蛇口總部調查組已經趕赴杭州。8月17日，據內媒《第一財經》引述業內知情人士消息稱，招商蛇口已經免去趙海峰浙江公司總經理一職，其因今年7月在杭州一場商務飯局中涉嫌傷害一名女性，目前仍在接受相關部門調查階段。

招商蛇口浙江高管傳被免職調查。（公眾號）

公開履歷資料顯示，趙海峰出生於1980年，早年他以管理培訓生身份進入萬科，先後在多地萬科公司擔任重要管理崗位。2019年年末，趙海峰跳槽至招商蛇口，出任杭州公司總經理。2025年杭州公司升級為浙江區域公司之後，他升任浙江公司黨委書記、總經理。

杭州副區長被指肆無忌憚猥褻

據《新黃河》報道，在杭州高新開發區管委會（濱江區政府）官網上，分管城市建設、房地產管理工作的高新區管委會副主任、濱江區副區長郁廷棟，簡歷已從「領導之窗」欄目撤下。

濱江區副區長郁廷棟。（官網）

此前曾有消息指，房企建發地產一名女員工在7月26日晚被公司高管叫去一場飯局，飯局上坐在主位的正是郁廷棟。對於這名女員工，「他（郁廷棟）要求拎壺沖；在KTV，他毫無顧忌猥褻對方。」

官方通報：二人已被刑拘免職

據《央視新聞》報道，官方通報稱，近日杭州市公安機關接群眾報警稱遭受不法侵害。因案件涉公職人員違紀違法，市委市政府高度重視，立即成立調查處置組，開展調查處置。

經查，7月26日晚，犯罪嫌疑人趙某峰（男，某企業高管）、郁某棟（男，杭州濱江區公職人員）餐後在某KTV活動期間，對被害人實施強制猥褻，其間趙某峰將被害人推倒導致其腰部受傷。目前，被害人正在醫院接受治療，經司法鑑定機構初步鑑定為輕傷二級。

公安機關已對犯罪嫌疑人趙某峰、郁某棟依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。郁某棟已被免職；趙某峰也已被所在企業免職。紀檢監察機關已收到相關問題線索，將依規依紀依法嚴肅調查處理，絕不姑息。