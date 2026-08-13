男乘客涉騷擾女乘客　華航航班起飛前報警並折返桃園機場

華航CI73台灣桃園機場飛阿姆斯特丹的一班航班近日在起飛前折返桃園機場，根據現場乘客透露，疑似男旅客騷擾隔壁女旅客，座艙長決定班機返回。對此，華航聲明，針對機上旅客滋擾與不當行為嚴正看待，事發當下按照標準作業程序執行，立即通報航警到場處理，後續由航警陪同滋擾旅客離機。



華航班機「乘客遭騷擾」起飛前折返

網友在Threads分享事發經過，只見所有乘客不斷探頭往前看，而空少、空姐也在走道上待命，發文者表示「華航桃園機場飛阿姆斯特丹的航班剛剛已經要起飛了，結果又繞回來，好像說有人鬧事，已經報警了」。

網友在Threads分享事發經過，只見所有乘客不斷探頭往前看，而空少、空姐也在走道上待命。（Threads@wycheng0310）

有現場乘客在留言區補充，「我正在航班機中（華航CI73），男旅客騷擾隔壁女旅客，座艙長決定班機返回，機長已報警處理，男旅客被警察帶走，女旅客好像也下機，全機人員等他們的行李卸載」。

華航說明，針對機上旅客滋擾與不當行為，公司嚴正看待，事發當下按照標準作業程序執行，立即通報航警到場處理。（Threads@wycheng0310）

對此，華航說明，針對機上旅客滋擾與不當行為，公司嚴正看待，事發當下按照標準作業程序執行，立即通報航警到場處理，後續由航警陪同滋擾旅客離機。公司以飛安及航空保安為最高原則，對於滋擾不理性行為堅持零容忍，感謝機上旅客的耐心等候與理解，以及相關單位的協助。

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