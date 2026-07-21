性交易後避孕套脫落　賣淫女告嫖客強姦索償8萬　涉勒索澳門被捕

一名內地女子與在澳門賭場結識的內地男子進行性交易時，發現避孕套脫落，遂向對方勒索8萬元人民幣賠償。遭拒絕後，該女子竟向警方報案聲稱遭到強姦。澳門司警經調查後揭發真相，以涉嫌誣告及勒索罪將該名王姓女子拘捕，案件已移送檢察院處理。



據《澳門日報》報道，涉案王姓女子，35歲，報稱無業。案情顯示，去年底，涉案內地男事主在澳門某賭場與王女相識，雙方互換聯絡方式。直至今年7月13日，男事主再次來澳並主動聯絡王女，邀約對方前往其路氹區租住的酒店客房，在雙方自願的前提下以5800元人民幣作為「肉金」，事後二人各自離開。

澳門司法警察局。（澳廣視）

7月15日凌晨約3時，男事主再次邀約王女到酒店客房，並以相同費用進行性交易。惟完事後，王女發現避孕套脫落，隨即向男事主索要8萬元人民幣作為賠償。由於男事主拒絕付款，王女隨即向治安警察局報案，聲稱遭對方強姦。

澳門司警其後接獲治安警轉介案件並展開調查。經查證，警方確認雙方身體均無任何受傷痕跡，結合各類案件線索與調查資料，證實王女聲稱被強姦的情況與事實明顯不符。司警指出，王女涉嫌虛構被強姦的事實，以誣告手段向被害人勒索金錢，其行為已涉嫌觸犯誣告及勒索罪，案件已移送檢察院偵辦。