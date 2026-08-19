中國國家氣候中心：料年底超強厄爾尼諾形成　或為史上最強

全球氣候異常進一步加劇。國家氣候中心消息指，當前赤道中東太平洋海表溫度持續升高，預計將於今年11月至12月前後達到峰值，形成一次超強厄爾尼諾事件，甚至大概率打破歷史紀錄。另外，今夏以來，中國氣候特徵反映出厄爾尼諾發展階段的典型影響：東部出現南北兩條多雨帶，颱風活躍暴雨成災。



小暑，炎熱，酷熱天氣，高溫。（unsplash）

海溫飆升迅猛 11至12月達峰值

據「國家氣候中心」微信公眾號消息，赤道中東太平洋已於2026年5月進入厄爾尼諾狀態，近期海溫增暖速度極快。7月監測區海溫指數達2.09℃，至8月上半月已迅速攀升至2.64℃。

海溫距平分佈圖。（國家氣候中心）

根據中國國家標準《厄爾尼諾/拉尼娜事件判別方法》，海溫指數3個月滑動平均絕對值達到或超過0.5℃，且持續至少5個月時，即可判定為一次厄爾尼諾事件。其中，如果峰值強度≥2.5℃，則判定為超強事件。

雖然8月上半月海溫指數已突破2.5℃，但按3個月滑動平均計算，目前尚未達到超強事件的門坎。預計赤道中東太平洋海表溫度將繼續維持波動上升態勢，於11一12月前後達到本次事件的峰值。

鑑於當前增暖趨勢明顯，3個月滑動平均的峰值大概率將超過2.5°C這一關口，形成一次超強厄爾尼諾事件，強度有望超過歷史上3次超強事件(1982/1983年、1997/1998年和2015/2016年)，成為有觀測記錄以來最強的一次。本次事件具有發展速度快、強度強、對氣候影響顯著等突出特點。

預計海溫將維持波動上升，形成一次超強厄爾尼諾事件。(國家氣候中心)

今夏極端天氣頻發 颱風活躍暴雨成災

今年內地夏季的氣候異常，很大程度是受到厄爾尼諾快速發展的影響。西太平洋副熱帶高壓和季風槽更靠北、勢力也更強，加上北方高空冷渦頻頻入侵，導致中國出現南北兩條多雨中心。伴隨夏季風增強，西北太平洋和南海颱風變多、強度也更大，使得華南、長江下游雨水偏多；而華北、東北多雨，一方面是偏北的副高和冷渦相遇，容易持續降雨，另一方面西太副高和颱風通過遠距離水汽輸送，導致北方接連不斷的大風和強降雨天氣。

通常在厄爾尼諾發展年秋季，中國華東中南部、華中中南部、華南北部、西南地區東部等地降水偏多，華中北部、西北地區東部等地降水偏少；全國大部地區氣溫偏高，其中華東大部、華中大部、西南地區東部、新疆等地明顯偏高。