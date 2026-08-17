白海豚回馬槍襲浙江　暴雨釀山洪沖毀村民屋：差點失去親人｜有片

已停編三日的颱風「白海豚」殘渦折返反撲，在浙江長興製造了一場局地突發型暴雨。8月14日清晨6時30分許，長興縣和平鎮灘龍橋村突發泥石流，一棟二層民房被泥石流碾壓垮塌。截至14日下午2時30分，災情造成1人死亡、3人失聯。



8月14日清晨6時30分許，長興縣和平鎮灘龍橋村突發泥石流，造成1人死亡、3人失聯。（抖音）

8月14日清晨6時30分許，長興縣和平鎮灘龍橋村突發泥石流，造成1人死亡、3人失聯。（抖音）

8月14日清晨6時30分許，長興縣和平鎮灘龍橋村突發泥石流，一棟二層民房被泥石流碾壓垮塌。截至14日下午2時30分，災情造成1人死亡、3人失聯。

局地暴雨致災 親歷者：洪水來得太猛，差點失去家人

據《封面新聞》，災情來得猝不及防，長興川步村19歲學生小林（化名）是被奶奶的電話叫醒的，醒來時已是上午10時許，外面道路積水已有約兩米深，家中一樓水位漫至腰部。

小林說「洪水來得太猛了，直接把一樓當時全部沖掉了，也沒辦法救東西了，所以只能先人跑出來了。」她補充稱，在她19年的記憶中從未見過如此嚴重的汛情，「我爺爺他70多歲了，也都沒有見過」。

長興川步村19歲學生小林稱，當日（14日）上午10時許，外面道路積水已有約兩米深，家中一樓水位漫至腰部。（封面新聞）

+ 2

川步村村民渝嶼（化名）家的房屋背靠大山，恰好處於泥石流正面衝擊位置。當日（14日）下午，留守在村的爺爺奶奶手機電量耗盡失聯，奶奶患有高血壓合併帕金森病，完全無法自主行走，爺爺也腿腳不便。

下午5時許，七八名救援官兵趟着齊腰深的泥水合力將兩位老人抬出。渝嶼說：「劫後餘生，今天差一點點我就要失去家人了。」

當地民兵划船救援。（封面新聞）

白海豚殘渦回馬槍 當地雨量破全國紀錄 超鄭州暴雨極值

今年第13號颱風「白海豚」已於8月11日下午5時停止編號。但停編並不代表危險解除，已深入內陸並減弱的殘餘渦旋突然「回頭」，在浙江再度製造分散性暴雨乃至大暴雨。

氣象專家指出，此次「白海豚」龐大的殘餘渦旋並未在登陸後快速消散，持續與冷空氣、高空槽、地形等多重系統疊加，低層環流水汽通道依然完整，並與西風槽「會師」，冷暖氣流交匯催生穩定雨帶，激發局地短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。

趕來支援的上海寶山藍天救援隊。（封面新聞）

據財新周刊，8月14日，「白海豚」殘留雲系回到長江下游，給太湖流域再次帶來強降雨。其中，浙江湖州降雨最猛、災情最重。中央氣象台數據顯示，湖州長興縣最大12小時雨量440毫米，和鄭州720特大暴雨雨量接近。

湖州長興縣最大12小時雨量440毫米，和鄭州720特大暴雨雨量接近。圖為當地街道水浸，被困於車中的民眾。（抖音截圖）

而吳興區織里鎮最大1小時雨量202.9毫米，超過了鄭州720特大暴雨最大小時雨量，打破全國氣象系統氣象站歷史紀錄。