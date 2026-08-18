央視現場畫面｜朱鎔基遺體18日火化　習近平、李強等到八寶山送別

新華社消息，中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人，中國共產黨第十四屆、十五屆中央政治局常委，國務院原總理朱鎔基同志的遺體，18日在北京八寶山革命公墓火化。



朱鎔基的遺體18日在北京八寶山革命公墓火化。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

18日上午，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。胡錦濤送花圈表示哀悼。

朱鎔基同志病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對朱鎔基同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。（央視）

朱鎔基的遺體18日在北京八寶山革命公墓火化。（央視）

朱鎔基的遺體18日在北京八寶山革命公墓火化。（央視）

朱鎔基的遺體18日在北京八寶山革命公墓火化。（央視）