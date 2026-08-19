廈門研金門共用翔安機場、廈金通電　陸委會：非陸方可片面決定

廈門市政府8月18日發布「促進對台交流合作十二條措施」，涵蓋基礎設施聯通、經貿合作、青年及文化交流等領域，其中提出持續推進金廈大橋廈門段建設，爭取今年底海上主線實現通車，並研究金門段方案。台灣陸委會回應表示，兩岸公共工程涉及公權力事項，「並非陸方可片面決定」，台灣政府目前沒有推動相關工程的政策及規劃。



綜合中央社、聯合報等台媒報道分析，廈門此次推出12條措施，是為落實中共總書記習近平今年4月與國民黨主席鄭麗文在北京會晤時的講話精神，以及中共中央台辦其後推出的10項促進兩岸交流合作政策措施，目標包括打造台胞休閒旅遊、就醫康養、居住就業「第一目的地」。

《廈門日報》報道，廈門市台辦主任王培城表示，12條措施是「探索海峽兩岸融合發展新路的具體行動」，突出文化經貿交流、基礎設施聯通及新媒體賦能三個特點。

廈門金門隔海相望。

其中，基礎設施聯通是此次措施的重點之一，廈門提出舉辦兩岸電力行業交流活動，開展廈金通電聯網線路通道和建設方案研究，同時加快推進大嶝LNG氣源站配套管道建設，並展開計量站建設前期研究。

在金廈大橋方面，12條措施提出持續推進金廈大橋廈門段建設，爭取今年底海上主線實現通車，並開展金廈大橋金門段方案研究，相關措施亦觸及金門與廈門翔安國際機場之間的交通銜接，包括推進翔安國際機場配套客運碼頭建設，深化金門共用廈門新機場方案研究，以及預留金門專用航廈及相關配套設施。

另在經貿方面，廈門將支持舉辦各類兩岸農業經貿交流活動，推動台灣農漁產品與廈門企業產銷對接，打造台灣農漁產品集散中心；同時優化台灣漁船入境邊防檢查流程，實行入出境邊檢手續網上預報預檢，並制定閩台特色供廈食品標準。

在青年及文化交流方面，12條措施提出引導台灣青年參與數位內容創作人才實訓，創作AI漫劇、微短劇並在網路平台播出，同時搭建兩岸視聽產業交流合作服務平台，支持台資企業參與內容開發創作及大陸微短劇製作，並持續舉辦金雞影展海峽特別展映單元等活動。

在台胞服務方面，廈門亦將進一步宣傳推廣「首來台胞廈門服務包」，打造一站式邊檢便民驛站，並完善大陸赴台遊客及來廈台胞「無憂返回」協助機制。

針對廈門公布的新措施，台灣陸委會18日晚間回應表示，「注意到廈門市宣布的新措施，會研究和關注其背後意涵和具體作法」。對於金廈大橋、廈金通電及金門共用翔安國際機場等涉及兩岸基礎設施的內容，陸委會強調，兩岸公共工程建設涉及公權力事項，「並非陸方可片面決定」，台灣政府目前沒有推動相關工程的政策及規劃。