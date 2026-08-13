京台學者共研會舉辦　學者：台海正處國家統一「大決戰」準備階段

8月12日，第十一屆京台學者共研會在北京舉行。130餘位兩岸專家學者圍繞中美關係對台海局勢的影響，以及台灣九合一選舉政局變化等議題展開討論。有學者指出，當前台海形勢處於推進國家統一進程「大決戰」的準備階段。



第十一屆京台學者共研會在北京舉行。（中評社）

據中國評論新聞網報道，今屆研討會以「百年變局加速演進下的台海形勢」為主題，兩岸與會學者針對「中美構建建設性戰略穩定關係對兩岸關係的影響」、「全球經濟體系重構對兩岸經貿關係的影響」、「從台灣『九合一』選舉觀察島內政局變化與民意走向」等議題交流。

報道指，前中國大陸國台辦副主任、現任海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪於開幕致辭時強調，大陸現時更有能力與底氣牢牢把握兩岸關係的主動權及主導權，塑造兩岸發展及推進統一的新格局。兩岸同胞血濃於水，要和平、發展、交流與合作是共同願望。

他指出，「台獨」與台海和平水火不容，民進黨當局頑固堅持「台獨」、拒不承認「九二共識」，並勾連外部勢力挑釁，是台海局勢的最大禍源。大陸將堅決打擊「台獨」分裂勢力及反對外部干涉，堅定維護國家主權與台海和平穩定。

前中國大陸國台辦副主任、現任海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪。（中評社）

談及中美互動對台海的影響，中國社會科學院台灣研究所原所長周志懷錶示，當前台海形勢處於推進國家統一進程「大決戰」的準備階段。他提出中美在台灣問題上應開展「共管『台獨』」合作，而非「共管台海」，即美方應恪守原則約束「台獨」，若雙方在此領域合作持續上升，將有利於和平統一。不過他亦提醒，當前中美關係仍是競爭大於合作，推進統一仍具長期性與複雜性。

社科院台研所副所長彭維學則指出，台海局勢正進入戰略主導權向大陸轉移、管控新秩序加速形成的階段。中美構建建設性戰略穩定關係，客觀上有助於降低衝突風險、壓縮民進黨當局謀「獨」空間，但仍須重視美方涉台部署及「台獨」隱蔽化風險。

上海國際問題研究院研究員嚴安林補充，賴清德上台以來，美國在台協會於經貿、政治、軍事及社會文化等頻繁推進活動，強化美台勾連，對兩岸關係和平發展與統一進程帶來不可忽視的影響。