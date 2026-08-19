美機構：中國將數據視為戰略資產　AI競賽或佔優勢

美國國會一個諮詢機構說，中國正將數據作為一種戰略國家資產進行商業化和貨幣化，以推動人工智能（AI）及科技發展，這可能讓中國在AI競賽中取得領先於美國的優勢。



路透社報道，美中經濟與安全審查委員會（USCC）在8月18日發佈的一份報告中說，北京正「調動數據以提高生產力……（並）提升情報收集及軍事能力」。

報告指出，美國主要AI企業已基本耗盡公開互聯網數據，用於訓練語言模型；相比之下，中國正系統性收集國內「無法透過網絡抓取的企業、運營及實體世界數據」。

這些數據對於訓練用於商業應用、自動駕駛汽車及人形機器人的AI工具至關重要，而人形機器人也是北京推動自上而下創新的重要象徵。

報告以中國先進製造業和工業機器人生態系統為例指出，這些產業能夠提供大量高品質數據，用於具身人工智能（embodied AI）應用，即能夠在現實物理環境中運行的AI系統，例如機器人。這可能讓中國在開發用於商業及軍事用途的機器人軟件方面取得領先於美國的優勢。

委員會副主席奎肯（Mike Kuiken）在接受採訪時說：「過去五年，中國一直能夠整合數據、尋找方法對數據進行標注和完善，同時不斷獲取新數據，並確保這些數據能夠迅速提供給相關機構。」

他說：「這有助於推動他們的創新生態系統，同時也有助於加強（中國共產黨）對社會的控制。」

他也說：「我們的首要建議是，希望美國國會考慮制定一項國家數據戰略，並思考美國政府如何將數據視為一種經濟資產。」

有意見認為，「在中美AI的巔峰對決中，決定勝負的指標正從『參數高度』轉向『民生厚度』。」(Getty)

近年來，中國加強了對跨境數據傳輸的監管，導致在華運營的外國跨國企業普遍面臨合規問題。

為了遵守中國的跨境數據規定，這些企業必須進一步推動在華業務當地語系化，並將中國客戶的數據與全球業務分開。不過，北京後來也針對部分企業推出了有限的豁免措施。

報告說，在中國運營的美國企業「面臨違反中國嚴格的數據及網絡治理制度的風險」。

中國已將數據提升為與土地、勞動力、資本和技術並列的核心「生產要素」。2023年，中國成立國家數據局，負責全國數據的標準化和分類，並致力於建立統一的全國數據交易市場。

與此同時，北京也推動數據在數位經濟中的商業化及應用，並進一步推動AI在各個行業的部署。

中國計畫在製造、交通、金融和醫療等關鍵行業推動數據資產標準化；同時，中國企業已開始將自有數據集掛牌於上海、深圳和北京等城市的區域數據交易所。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

