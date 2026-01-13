小行星致月幔被「蒸發」？嫦娥六號樣品揭大型撞擊對月球演化影響

長期以來，月球正面與背面的演化差異都是懸而未定的科學謎題，然而通過對嫦娥六號月球背面樣品的高精度鉀同位素分析，中國科研人員首次揭示南極-艾特肯盆地撞擊事件導致了月幔中的中等揮發性元素丟失，為理解大型撞擊對月球演化的影響及揭示月球「二分性」成因提供了重要依據。相關成果已於周二（13日）淩晨在國際學術期刊《美國國家科學院院刊》發表。



2024年6月2日，在北京航天飛行控制中心，工作人員在監測嫦娥六號著陸器和上升器組合體工作情況。（新華社）

自月球形成以來，受小行星撞擊影響，月表遍布撞擊坑與盆地，顯著改變月表的形貌與化學組成。然而，早期的大型撞擊事件是否及如何影響月球深部卻有待探究。2024年，嫦娥六號任務成功從月球最大撞擊盆地南極-艾特肯盆地採回樣品，為解開這一疑問提供關鍵物證。

中國科學院地質與地球物理研究所研究員田恒次的研究團隊對毫克級嫦娥六號玄武岩單顆粒進行了高精度鉀同位素分析，結果顯示，嫦娥六號玄武岩的鉀同位素比值與來自月球正面的樣品不同，證實了撞擊事件對月幔的改變。

南極-艾特肯盆地撞擊事件示意圖。（中國科學院地質與地球物理研究所）

在撞擊產生的瞬時高溫高壓過程中，較輕的同位素往往優先逃逸，而這類揮發性元素的丟失很可能會抑制月球背面深部岩漿的形成和火山活動，為理解月球正背面不對稱的地質演化提供了新線索。

田恒次形容，高精度同位素分析就像「地質偵探」，能通過捕捉同位素比值的微小變化，還原撞擊事件留下的痕跡。他解釋，鉀、鋅、鎵這類中等揮發性元素，在撞擊產生的高溫環境下容易揮發、分餾，其同位素組成就像「身份指紋」，能靈敏記錄撞擊時的溫度、能量及物質來源信息。