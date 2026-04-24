中國專家｢劇透｣航天進程：嫦娥七號找水、北斗升級、載人探月推進

今天（4月24日）是第十一個「中國航天日」，今年也恰逢中國航天事業創建70周年。今年中國航天「日程表」裏都排了哪些大動作？又有哪些任務值得期待？總台央視記者採訪到了多位航天專家，聽聽他們的最新「劇透」。



總台央視記者崔霞：最近你的工作有沒有變化？

中國航天科技集團一院火箭總體專家馮韶偉：最近全心投入長征五號型號的研製之中了。今年我們將會把嫦娥七號送入月球，明年還會有空間站任務，可能是科學史上價值最高的空間站的工程，將由長征五號B發射升空。

看看近期中國航天事業的發展：

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總台央視記者崔霞：長征五號和長征五號B是兩兄弟，它會有一些新的變化、新的改進嗎？

馮韶偉：為了適應我們未來更大規模的衛星發射任務，後續可能要研製新的整流罩，直徑更大。我們將會在原來長征五號B的基礎上再增加一級，來實現我們空間站工程的建設任務。

總台央視記者崔霞：在未來北斗會帶給我們一些什麼樣的驚喜？

中國航天科技集團五院衛星導航系統專家謝軍：下一代衛星導航系統的目標已經非常清晰了，我們將在定位服務的精度上進一步提升，滿足人工智能（AI）以及未來智能駕駛這些要求。第二，讓用戶在使用北斗的時候，所需要的代價更小，獲取時間更加快速。

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總台央視記者崔霞：中國空間站現在已經進入到常態化運營，也給我們帶來了很多的科學成果，未來還有哪些值得期待的亮點？

中國航天科技集團五院空間站系統專家侯永青：後面我們空間站可能還會有更多的艙段，擴展我們的應用能力。同時我們還會擴展我們的機械臂能力，使得它能夠完成更多、更復雜的任務。

中國航天科技集團五院載人飛船系統專家邵立民：有一個期待是我們可以看到新一代載人飛船飛上太空，給航天員打造一個新的天地往返運輸平台。載人月球探測工程這兩年也在穩步推進，在不久的將來大家會看到中國人的腳步留在月球表面。