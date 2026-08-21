台灣首輛張雪機車遭扣押　張雪：查一輛送一輛直到統一

台灣首輛大陸機車品牌「張雪機車」820RR遭台灣經濟部等部門查緝扣押。張雪機車董事長張雪回應稱，將承擔車主全部維權律師費用，若車輛無法取回，會再送一輛，並稱會「送到統一為止」。



張雪近日在短影音平台發布影片回應事件，稱目前不清楚車輛遭扣押的具體原因，建議車主尋求律師協助，相關維權律師費用將由他承擔。張雪表示，「如果車要不回來，我就再送一台車。如果送的車又被查扣，那我再送一台，不停地送。送到什麼時候為止呢？送到統一為止」。

2025年，張雪在一場活動中演講。（新華社）

事件此前亦引起國台辦關注。國台辦發言人朱鳳蓮8月19日回應時引用網民評論「大陸在演神話，台灣在鬧笑話」，批評民進黨政府出於謀獨本性阻撓大陸優質產品入台，並稱有關霸道行徑不得人心。

張雪機車是成立僅兩年的內地機車品牌，今年3月參加世界超級摩托車錦標賽（WSBK），以820RR-RS賽車連奪六回合冠軍，因而受到關注。品牌並計劃最晚於2027年在台灣開設門店。

按照台灣現行規定，中國大陸製造的重型機車整車及引擎等重要零組件屬不准輸入項目。台灣車主王茂盛為引進張雪820RR，曾專程前往重慶中國國際摩托車博覽會體驗實車，其後在廣州採購車輛，再將車輛拆解為零部件，分批海運回台。

報道指，王茂盛耗時一個半月手工重新組裝車輛，成為台灣首輛張雪820RR。不過，台灣經濟部、財政部及交通部等多個部門8月11日聯合查緝該車，並當場將車輛扣押。