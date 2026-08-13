台灣首輛「張雪機車」遭查扣引網民不滿　車主發聲：這是個人財產

今年3月29日，中國機車品牌「張雪」在世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站中兩次奪冠，創造了中國電單車製造商在WSBK賽事中的歷史性突破，吸引台灣車迷圈關注。曾有車迷將冠軍同款「張雪機車820RR」整車分拆運抵台灣後再組裝，並亮相台北重型機車展，遭民進黨當局查扣。



8月12日晚，這輛「張雪機車」的車主在社交媒體上發聲，稱該車經過他個人深度改裝，屬於個人財產。該事引發大量島內網民不滿，痛批民進黨當局「自卑感爆棚」。



8月12日凌晨，台灣機車博主米亞發文證實車輛確實被扣。（小紅書）

車主：屬個人財產，希望理解30年的成果

綜合《觀察者網》、台媒《聯合報》報道，台灣經濟部於7日及11日前往新北市涉案營業場所執行查緝，11日發現違法進口的重機，當場查扣涉案車輛，業者最重將被廢止出進口廠商登記。此前，台灣經濟部曾表明，依現行規定，大陸製機車整車依法不得輸入台灣，即使拆成零件後再來台組裝，也不能藉此規避管制。

張雪機車亮相台灣新北街頭，轟動引圍觀。

台灣經濟部11日發現違法進口的重機，當場查扣涉案車輛。（觀察者網）

8月12日凌晨，台灣機車博主米亞發文證實車輛確實被扣，車主王茂盛也在Facebook上發聲。

王茂盛強調，這輛車並非原封不動的張雪機車820，而是一輛混合了其他廠牌零件、經過他個人深度改裝和重新打造的車，他認為這是一輛「全新的車」，屬於其個人財產。他指出，自己在業界已經30年，修改零件精密的測試車輛跟調校軟件對他而言很容易，現場可看到完整加工設備，他也已提供設計圖及零件修改方式，主張該輛機車「無法用27條關稅法來執行」，但他會配合將車輛拖回查驗。

8月12日凌晨，台灣機車博主米亞發文證實車輛確實被扣。（小紅書）

車主王茂盛也在Facebook上發聲。（Facebook）

王茂盛稱，熟悉他的友人都了解這輛車是由他自行打造，「我只是愛玩車而已」，並希望經濟部理解這是他投入重機產業30年、持續突破技術的成果。

網民批民進黨當局「自卑感爆棚」

有台灣博主質疑這起事件帶有明顯政治操弄意圖，表示「這台機車並沒有在道路上行駛，只是作為私人收藏或在封閉賽道駕駛」，而民進黨當局有關部門卻說查扣就查扣。大量島內網民為此表達強烈不滿，痛批民進黨當局有關做法。有網民質問，「（民進黨當局）是有多害怕，多自卑？」「自己不進步，還要阻礙別人，是有多自卑」「你們到底是有多自卑自己的機車產業！」「難道機車也能『統戰』？」「沒上路也有事？」

大量島內網民為此表達強烈不滿。（Facebook）

還有網民批評說，「只是因為它是大陸製造，然後下重手，太離譜了」「禁車比禁毒還認真」「手法拙劣齷齪！」「自卑感爆棚」。

大量島內網民為此表達強烈不滿。（Facebook）

張雪機車計劃赴台開店 國台辦表態支持

張雪機車計劃明年赴台開店 台官方指恐違規：最重罰新台幣2500萬

此前，創辦人張雪公開表示，品牌已與台灣代理商接觸，希望最晚於2027年在台展店。國務院台辦發言人張晗也表態，隨著「張雪機車」在全球專業賽事中不斷取得佳績，越來越多台灣同胞表示希望騎上「張雪機車」，親身體驗大陸科技的進步。我們樂見台灣同胞用上大陸好的產品，共享中國式現代化的發展成果。張晗說，奉勸民進黨當局順應民意，儘早解除不合理的限制措施，多做有利於台灣民眾的實事、好事。