颱風美莎克｜廣西強降雨致洪災　貴港南寧兩市159人遇難10人失聯

早前颱風「美莎克」帶來大範圍持續性強降雨，引發嚴重洪澇災害。廣西南寧市及貴港市召開災後恢復重建工作會議，公佈截至8月21日零時，災害共造成兩市16個縣（市、區）逾165萬人受災，不幸因災遇難159人，另有10人失聯。



7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫缺口險情現場（無人機照片）。（新華社）

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據新華社21日報道，受颱風「美莎克」影響，7月上旬，廣西遭遇歷史罕見的大範圍持續性強降雨，引發系列嚴重災情。廣西南寧市、貴港市分別召開颱風「美莎克」災後恢復重建工作會議，公佈截至8月21日零時，災害共致兩市16個縣（市、區）165萬多人受災，不幸因災遇難159人、失聯10人。會議現場參會人員全體肅立默哀，向遇難者致悼。

廣西暴雨成災，居民只能往附近學校躲避。（影片截圖）

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據介紹，災情以南寧市最為慘重，全市因災遇難136人、失聯10人；其中，六藍、雲表等水庫潰壩引發洪災，單是該處便造成107人遇難、7人失聯。貴港市則有107.3萬人受災，因災遇難23人。

目前，兩地工作重心已全面轉入災後恢復重建。南寧市提出將倒排工期，目標半年內基本恢復生產生活秩序、一年左右完成重建主體任務；貴港市則將重點修復災損設施、健全城市內澇與水庫安全體制。