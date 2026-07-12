廣西洪災39死、湖北龍捲風11死　颱風美莎克侵襲下的天災與人禍

近年全球出現愈來愈多極端天氣，2026年入夏以來中國多地遭遇極端強降雨。這次颱風美莎克吹襲，廣西暴雨成災，洪水淹沒村莊、沖毀道路，無數人一夜之間失去家園，湖北都出現龍捲風災情，今日我們將會以災情最嚴重的廣西作為主線，去探討洪災背後的公共治理、科技救援、產業重創同生命救援。



7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫缺口險情現場（無人機照片）。（新華社）

一場颱風：66年老水庫坍塌

這次整個災情最受到關注的焦點之一，是廣西南寧橫州六藍水庫局部潰壩事件。一座1958年開工、1960年完工，運行超過66年的中型水庫，經歷過多次千萬、億元級別改造加固，面對一場颱風帶來 的特大暴雨，壩體直接衝開50米左右潰口，下游十幾萬居民直面洪水侵襲。

7月5號，颱風美莎克登陸帶來大範圍特大暴雨，整個廣西有61個氣象站打破當地降雨歷史紀錄，因為連日暴雨，位於上游的六藍水庫水位瘋狂暴漲。當晚，六藍水庫管理方已經發出第一道泄洪通知，提前放水減壓，但極端降雨量遠遠超出水庫原有設計承受能力。

廣西洪災至少39死9人失聯 六藍水庫水位下降當地將疏通河道清淤

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7月6日上午十點左右，六藍村村民突然聽到巨大轟響，水庫主壩直接衝開兩處缺口，整體坍塌長度將近50米。現場視頻裡面可以看到，渾濁洪水從缺口高速傾瀉，直衝下游多個鄉鎮，一樓房屋幾分鐘之內完全被淹，水位最深的地方直接淹到二樓。

有村民回憶起當時的場景，依然心有餘悸。大水來得太快、太猛，好多人根本來不及搬走家裡的財物，甚至連家禽、生豬都被洪水衝走。初期官方回應曾經強調只是壩體局部缺口，不是整個水庫整體坍塌，主壩防滲核心結構完好；但7月8號央視現場實地報道，直接指出六藍主壩破損程度極其嚴重，土石壩體被洪水大面積衝垮，配套水文樓徹底損毀，已經完全停用。

整個洪災最終造成全廣西39人死亡、9人失聯，單單六藍水庫潰口引發的災情就奪走 26 條人命。表面看起來，這次災禍的直接誘因是極端超標暴雨，但深挖下去，背後牽涉五六十年代全民興修水利的歷史遺留問題、病險水庫長期改造側重點失衡、極端氣候到來後水利安全標準滯後三大核心矛盾。

五六十年代全民土壩成「病險水庫」

回顧上世紀五六十年代全民大興水利的時期，全國全靠村民憑人力肩挑手扛，硬生生堆出數以萬計的「均質土壩」。在物資極度短缺的年代，這些工程當時只顧快速解決灌溉「有沒有」的問題，完全顧不到防洪結構「強不強」。

六藍水庫潰堤前後對比。（網路圖片）

半個世紀過去，目前全國接近十萬座水庫裡面，高達八成以上都是這類完全沒有混凝土心牆保護的老舊土壩，長年風化、滲水，早陸續淪為官方定義的「病險水庫」。雖然近年國家砸下幾千億資金去做除險加固，六藍水庫過去十幾年亦累計拿到超過三億八千萬元的改造資金，甚至被當地媒體包裝成安全示範樣板，但巨額投入的絕大部分，多挪去更新電灌站、優化輸水線路這些可以帶來短期經濟效益的灌溉工程，而針對主壩防洪結構的升級，還停留在十幾年前。

歸根到底，六藍水庫潰壩不只是南寧橫州一地的災難， commerce 而是擺在全國面前的長遠警示。全國近十萬座水庫八成是五六千年代土壩，成千上萬座同六藍一樣，承載灌溉與防洪雙重責任，卻長期面臨改造資金傾斜失衡、原始設計標準跟不上現今極端降雨、老化滲水隱患不斷積累三大難題。

廣西洪災39死｜南寧橫州「六藍水庫」潰堤下的公共追問

啟建於1958年、完工於1960年的廣西南寧橫州「六藍水庫」發生潰堤，成為近日中國廣西洪災中的輿情焦點。(網絡圖片)

科技與救援的多維考驗：從重型裝備到民間技術邊界

在體制漏洞引發大水蔓延的同時，災難現場亦上演了一幕官方重型裝備與民間自發科技交織的生死營救。在廣西洪災最嚴重的區域之一，一所高校因為地勢低窪加上周邊河水暴漲，校園在短短時間內被大水吞噬，徹底變成了汪洋中的「孤島」。當時，校園內有超過一萬名師生被困，在全面斷水斷電、通訊訊號極不穩定的絕境下，學生缺乏物資，情況危在旦夕。

有片｜廣西洪災逾萬師生被困 「救援航母」撤離千人學生激動落淚

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面對如此龐大的受困人數，傳統的衝鋒舟與橡皮艇根本無法發揮應有的轉移效率。危急關頭，國家應急救援部隊果斷出動了被譽為水中「救援航母」的重型裝備——大型動力舟橋。這種原本用於軍事浮橋架設的裝備，由多個動力舟組合而成，在湍急洪流中擁有極高的穩定性與運載量。

當兩台龐大的動力舟橋破浪駛到宿舍樓下時，場面極其震撼，救援人員每次可以轉移數百人，當首批撤離的一千多名學生安全脫險的那一刻，許多人情緒激動、當場落淚。這場官方營救展現了重型裝備的強大硬實力。

但與此同時，災難現場救援手段的創新亦引發了社會對於技術邊界的探討。洪災期間，網絡上流傳一段「無人機吊人救援」的影片，畫面中一架大型無人機吊掛著一名受困村民在空中轉移，隨即引發熱烈討論，此次多數輿論支持「原則上不能載人，但人民就是原則」，該詞更登上微博熱搜。

從積極角度看，這展現了民間技術力量在災難面前的主動擔當與創新思維；但從專業救援角度來看，這亦引發了關於生命安全的理性擔憂。

廣西洪災39死｜大疆無人機吊人救援惹議 網民：救人才是最高原則

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橫州產業海嘯與生態次生災害

除了人員傷亡，洪災對地方產業與生態環境的打擊，同樣深遠。廣西橫州是全球最大的茉莉花產地，亦是國內各大茶飲品牌最核心的原料基地，包括霸王茶姬和瑞幸的原料都來自這裡。

廣西｢世界茉莉花都｣遇洪災 瑞幸霸王茶姬原料產地 花田積水全毀

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然而，持續的暴雨讓橫州的茉莉花田面臨了毀滅性的打擊。花農在接受採訪時無奈表示，花田被黃泥水淹沒，根部長期浸水會導致腐爛，今年基本上已經無法採摘。這場洪災不止直接重創了成千上萬花農的生計，更可能引發後續茶飲產業鏈的連帶效應。

與此同時，次生災害的陰影亦在蔓延。洪災導致多個養豬場受災，大量活豬死亡，數以千計的死豬發脹漂浮在水面。官方目前正嚴密防控死豬漂出養豬場，以防污染地方水源，因為大水過後往往伴隨著公共衛生與疫情的嚴峻考驗。

廣西洪災數千死豬發脹浮水面 活豬搵人求救 官方嚴防漂出養豬場

更令人擔憂的是，當地養蛇場被洪水衝毀，導致幾千條毒蛇（包括劇毒的眼鏡蛇）逃逸。廣西橫州雲表鎮一名60歲的農婦在家裡清理積水時，不幸被隱藏的眼鏡蛇咬傷脖子導致死亡。

廣西洪災千蛇出逃 60歲婦被眼鏡蛇咬傷脖子死亡 全村排雷式搜蛇

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當地目前必須組織力量進行排雷式搜蛇。從茉莉花絕收、死豬污染到毒蛇出逃，這反映出鄉鎮產業在規劃時，普遍缺乏對極端天災的次生災害防護準備。

生命的重量：動物救援中的文明底線

在宏大的災難敘事中，動物的生命往往容易被忽視。但這次廣西洪災，兩個關於動物生命的畫面，卻引發了公眾對於生命價值與人文關懷的深層思考。

首先是一個令人痛心的畫面。當地的野生動物園在洪水中被淹沒，因為水位上漲速度極快，許多體型龐大、凶猛的野獸被死死鎖在鐵籠裡，失去了逃生的可能，最終活活溺斃。這種悲劇暴露出，許多動物飼養機構在制定應急預案時，完全缺乏對極端水災的應對準備，導致生命在體制僵化下無辜逝去。

廣西​洪水襲動物園猛獸鎖籠溺亡 村民用挖掘機「夾公仔式」救豬

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但在與此同時，民間亦展現出令人動容的人性光輝。廣西一間流浪動物基地同樣遭到洪水滅頂，幾百隻流浪貓狗生命垂危。在最危急的時刻，基地負責人選擇了挺身而出，她不顧自身安危，冒死復仇游泳進入滾滾洪流之中。在水深及胸的危險環境下，她一隻一隻地將驚恐的小動物抱起，最終成功救出了70隻貓狗。

這兩個畫面形成了強烈復仇的對比。一個是體制與基建缺乏彈性下的生命逝去，另一個是民間個體對微小生命的無私救贖。一個社會對待弱小生命的態度，往往反映出這個社會的文明底線與人文溫度。

廣西洪水・片｜流浪動物基地貓狗被沖走 負責人冒死游泳救下70隻

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湖北龍捲風11死：一家三口關窗時被風捲落樓死 天災還是人禍？

在廣西承受大水肆虐 的同時，北方的湖北亦經歷了強對流天氣的殘酷考驗。這場由颱風美莎克間接引發的極端天氣，重創了湖北多地，甚至出現了罕見的強烈龍捲風。

根據官方數據統計，這次湖北強對流天氣導致超過1.46萬人受災，至少11人死亡、331人受傷。其中最讓人沉痛的一幕，發生在武漢一個高層住宅區。一家三口在風暴來臨時，嘗試去關閉家中的窗戶，卻不料遭遇極端強風突襲，整個窗框連人帶風被硬生生扯落樓，不幸身亡。留下一名14歲的兒子，目睹全過程，悲痛欲絕。

湖北龍捲風｜一家三口關窗時被風捲落樓身亡 14歲子目睹悲痛欲絕

還有倖存者回憶，風力大到一度讓自己雙腳離地飛起，最後被廣告牌砸中壓住才得以生還。這場悲劇打破了許多人對於「現代高層住宅絕對安全」的認知。在極端天氣常態化的今天，我們的建築物防風標準、玻璃幕牆與窗框的工程質量，是否真的能夠抵禦未來更頻繁、更強烈的風暴？這同樣是城市規劃與建築行業急需補齊的安全短板。

有片｜湖北龍捲風11死 倖存者：一度飛起雙腳離地，被廣告牌砸中

颱風美莎克所帶來的災難，無論是廣西的大水，還是湖北的龍捲風，都為我們敲響了警鐘。 過去，我們常常引以為傲於高聳入雲的現代高樓、宏大的水利工程、以及日新月異的科技力量。但這次災難告訴我們，如果公共預警不夠精細、水利調度不夠透明、基建質量存在隱患，那麼再先進的無人機、再高大的大廈，也無法掩蓋我們在面對自然巨災時的脆弱。提升城市與鄉村的「災害韌性」，保障每一個生命的安全，需要的是制度的健全、資訊的公開，以及對生命的敬畏。