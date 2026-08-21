北大教授稱｢靈活就業是福利｣惹議　網民轟何不食肉糜　胡錫進發聲

北大教授張丹丹在節目中稱，靈活就業者的靈活是一種福利，擁有自由度的代價是較弱的社會保障。該言論迅速引發爭議，《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，這種表述完全不可接受，但也不能因此抹殺張丹丹之前為維護靈活就業群體權利所做的大量努力。



北大教授稱｢靈活就業是福利｣惹議。（微博）

近日，北京大學國家發展研究院經濟學教授張丹丹在《聊一波》節目中被問到「靈活就業這個群體有什麼社會保障？」，她回答稱：「從勞動經濟學角度看，他們靈活本身就是一種福利……靈活就業需要的是自由度，是最大化的自我管理和時間自主的選擇權，代價就是社保保障相對薄弱，因為他們自己管自己，就不會有單位為他們繳納社保。」

該言論迅速在各大社交平台引發爭議，有人指責這是當代的何不食肉糜：「强烈要求让她自己去体验这种福利！」「這些都是生活在雲端上五穀不分的人。」「說好聽的叫靈活就業，但現實很多就是打零工的失業人員。」

不過也有網民認為從全文來看可以理解：「這段更傾向指類似博主這種不坐班的互聯網靈活就業人員，單說這種的話我認為沒毛病。」「我贊同她說的。不過靈活就業是自由選擇，不是強制選擇作為前提。找不到工作≠靈活就業。」

圖為寧夏銀川求職者在招聘會現場查看招聘信息。（新華社）

胡錫進：該表述完全不可接受

《環球時報》前總編輯胡錫進發文表示，該教授稱靈活是福利所以可以成為社保薄弱的理由，這個表述完全不可接受。「老胡懷疑她當時腦子裏『短路』了，或者因為她當時處於對聊情景中，對語境做了錯誤反應。」胡錫進指出，大多數靈活就業者除了少數闖出來的網紅等，都是不得已做的那樣選擇，如果有一份收入還不錯的正式工作，有五險一金，恐怕很少有人會拒絕。

但他同時也指出，張丹丹是對零工群體研究很深入的學者，做過大量調查，並且還為靈活就業群體爭取社保權利做了很多努力，例如曾呼籲督促互聯網平台與勞務公司共同承擔起為騎手上社保責任。希望輿論不要因此抹殺她之前為維護靈活就業群體權利所做的大量努力。

2026年5月，深圳市交通運輸局發出「網約車行業運營動態與風險提示」，指出當前市場總體已飽和。（Getty）

3億靈活就業者的隱憂

2021年5月新華社在一篇報道中表示，包括網約車司機、快遞小哥、外賣送餐員、家政阿姨等在內的靈活就業人員目前有2億人。哪怕以當時的社會背景來看，2億靈活就業人員的數字估計會讓不少人感到驚訝。然而超出想象的是，短短數年之後，據中國新就業形態研究中心最近發布的《2025中國藍領群體就業研究報告》（下稱《報告》）估算，中國內地的靈活就業人員預計2026年將達3.2億人。

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《報告》表示，當前靈活就業群體呈現「生存無憂，發展受限」的結構性特徵，基礎醫保參保率達91.5%，職業傷害保障覆蓋率達86.2%，代表長期價值的養老規劃信心（42.3%）與職業晉升機會（54.8%）仍處於「價值窪地」。

《香港01》此前分析指出，以外賣、快遞、網約車為代表的靈活就業工作在近些年來一直發揮就業蓄水池或就業緩衝器的作用。但如果靈活就業人員的增長速度過快，除了有可能意味着經濟環境正在造成穩定工作機會減少之外，還會讓大量靈活就業的崗位出現飽和風險，從而削弱就業蓄水池或就業緩衝器的作用。