廣東人形機械人｢十駿｣崛起　8家來自深圳　15分鐘產業圈成後盾

8月20日，新華社發文《「十駿」騰躍向未來——廣東人形機械人產業加速崛起》，將廣東十家人形機械人整機企業稱爲「十駿」。值得注意的是，這十家大灣區前沿企業中，有八家來自深圳。



在深圳逐際動力科技有限公司，人形機械人CL-1進行大負載搬運任務。（新華社）

引數機械人科技（深圳）有限公司開發的具身機械人在執行擺盤任務。（新華社）

技術路線百花齊放 「十駿」各展所長

據新華社報道，這十家紮根粵港澳大灣區的人形機械人整機企業包括：逐際動力、自變量、智平方、樂聚、眾擎、美的、小鵬、榮耀、優必選及越疆。其中除了美的（佛山）及小鵬（廣州）外，其餘八家均來自深圳。這十家企業構築起從技術攻關到落地應用的發展方陣。

位於深圳南山區的逐際動力，公司發展方向主打「大小腦融合」技術，其雙足人形機械人具備超強平衡穩定性，全尺寸機械人與「TRON」系列已斬獲數千台級訂單，半數銷往海外；專攻「AI大腦」的具身智能企業自變量機械人，自研數據工場沉澱數萬小時多模態數據；演算法賽道的智平方則於2026年推出類腦VLA模型「NeuroVLA」，具備主動感知與故障自恢復能力，成立一年即躋身深圳獨角獸企業。

深圳市眾擎機械人科技有限公司的工作人員在調試人形機械人。（新華社）

廣東深圳越疆科技有限公司，機械人在裝爆米花。（新華社）

樂聚機械人研發的「誇父」系列全尺寸人形機械人，核心部件國產率達95%，是中國國內產業化程度最高的人形機械人產品之一，先後亮相全運會與亞冬會；眾擎機械人率先實現直腿直膝行走及前空翻特技，於2026年7月發起URKL全球人形機械人自由格鬥聯賽，以競技倒逼技術迭代。

榮耀公司研製的人形機械人於2026北京亦莊人形機械人半程馬拉松中一舉奪魁，將消費電子領域的液冷散熱與高強度鉸鏈技術轉化為極限運動性能；2023年登陸港交所主板的優必選，其Walker系列已進入比亞迪、吉利等車廠生產線進行工業實訓；同為港股上市的越疆機械人則依託工業協作機械臂累積，加速升級為全場景人形機械人平台。

廣東省人工智能產業協會聯席會長、華南理工大學計算機科學與工程學院院長陳俊龍說，「十駿」現象不僅表明若干企業的崛起，更標誌着一個科研驅動、製造支撐和場景驗證「三位一體」的人形機械人產業集群正在形成。

廣東省深圳市的樂聚（深圳）機械人技術有限公司，技術人員在調試人形機械人「夸父」。（新華社）

深圳「15分鐘產業圈」 軟硬件一站式配齊

「十駿」現象在廣東集中爆發非偶然，而是得益於大灣區極其完善的製造業底蘊與本土供給體系。

第一是供應鏈極速迭代：逐際動力創始人張巍表示，以前在美國實驗室訂購零件需等候珠三角工廠一個月，如今在深圳當天即可拿到；自變量機械人副總裁張倫誠亦指出，在廣東不出一個城市即可配齊所有軟硬件。深圳已形成「15分鐘產業圈」，將產品迭代周期從「月」大幅壓縮至「周」甚至「日」，讓創新想法快速落地驗證。

第二是核心部件本土化：地瓜機械人（地平線旗下）提供具身智能大算力晶片平台，已被樂聚、逐際動力、自變量等多家「十駿」企業採用；奧比中光與速騰聚創分別提供3D視覺與激光雷達，為人形機械人提供了更為精準的環境感知能力；帕西尼感知科技則攻克千萬次壽命的觸覺感應器。

軟硬一體化正成為人形機械人行業的共識方向。（新華社）

完善的產業生態為人形機械人產業蓄能

深圳西部的沿海區域，一座23平方公里的「具身智能港」正在加速崛起，這裏已聚集130多家具身智能領域上下游企業，人形機械人產業的未來趨勢日益明確：

軟硬一體化正成為人形機械人行業的共識方向。算法企業加速補齊硬件能力，機械人硬件製造企業則持續「加碼」算法研發，軟硬融合的趨勢更加清晰。

端側小腦+雲端大腦的協同推理將成為人形機械人的必然選擇。中國移動集團首席專家程寶平說，人形機械人領域的大部分晶片已實現國產化，「端側小腦+雲端大腦」的協同推理將成為人形機械人的必然選擇。「機械人端側負責實時運動控制、環境感知等低時延任務，雲端伺服器負責複雜推理、大模型運算等高算力任務。」

數據驅動成為行業技術「飛輪效應」關鍵變量。人形機械人公司持續沉澱海量可供模型訓練的真實場景數據，透過反覆訓練機械人扣緊瓶蓋、掃描快遞單等動作，轉化為訓練數據，大幅提升機械人在不同場景下的作業能力，以提高其分擔重複性強、勞動強度大的工作。

2025年8月11日，在世界機械人大會展館內，觀眾在優必選公司展台觀看人形機械人從入庫搬運到智能分揀的全流程作業展示。（新華社）

「十駿」中的多家企業負責人提到，工業製造、商業服務、家庭陪護都是人形機械人的重要落地方向，其中面向家庭與商用場景的通用人形機械人，是行業長期探索的核心賽道之一。

綜合開發研究院（中國·深圳）院長劉國宏說，站在產業升級的關鍵節點，應當持續放大粵港澳大灣區的創新供給優勢與完備產業配套優勢，打通「技術研發—中試驗證—規模量產—場景落地」的完整閉環，培育更多具有核心競爭力的人形機械人企業，推動中國具身智能產業向全球價值鏈高端攀升。

最新數據顯示，目前中國人形機械人整機產品達400餘款，佔全球半數以上；2026年上半年，人形機械人領域新設企業達11.6萬戶，同比增長9.5%。