廣東人形機械人｢十駿｣崛起 8家來自深圳 15分鐘產業圈成後盾
8月20日，新華社發文《「十駿」騰躍向未來——廣東人形機械人產業加速崛起》，將廣東十家人形機械人整機企業稱爲「十駿」。值得注意的是，這十家大灣區前沿企業中，有八家來自深圳。
技術路線百花齊放 「十駿」各展所長
據新華社報道，這十家紮根粵港澳大灣區的人形機械人整機企業包括：逐際動力、自變量、智平方、樂聚、眾擎、美的、小鵬、榮耀、優必選及越疆。其中除了美的（佛山）及小鵬（廣州）外，其餘八家均來自深圳。這十家企業構築起從技術攻關到落地應用的發展方陣。
位於深圳南山區的逐際動力，公司發展方向主打「大小腦融合」技術，其雙足人形機械人具備超強平衡穩定性，全尺寸機械人與「TRON」系列已斬獲數千台級訂單，半數銷往海外；專攻「AI大腦」的具身智能企業自變量機械人，自研數據工場沉澱數萬小時多模態數據；演算法賽道的智平方則於2026年推出類腦VLA模型「NeuroVLA」，具備主動感知與故障自恢復能力，成立一年即躋身深圳獨角獸企業。
樂聚機械人研發的「誇父」系列全尺寸人形機械人，核心部件國產率達95%，是中國國內產業化程度最高的人形機械人產品之一，先後亮相全運會與亞冬會；眾擎機械人率先實現直腿直膝行走及前空翻特技，於2026年7月發起URKL全球人形機械人自由格鬥聯賽，以競技倒逼技術迭代。
榮耀公司研製的人形機械人於2026北京亦莊人形機械人半程馬拉松中一舉奪魁，將消費電子領域的液冷散熱與高強度鉸鏈技術轉化為極限運動性能；2023年登陸港交所主板的優必選，其Walker系列已進入比亞迪、吉利等車廠生產線進行工業實訓；同為港股上市的越疆機械人則依託工業協作機械臂累積，加速升級為全場景人形機械人平台。
廣東省人工智能產業協會聯席會長、華南理工大學計算機科學與工程學院院長陳俊龍說，「十駿」現象不僅表明若干企業的崛起，更標誌着一個科研驅動、製造支撐和場景驗證「三位一體」的人形機械人產業集群正在形成。
深圳「15分鐘產業圈」 軟硬件一站式配齊
「十駿」現象在廣東集中爆發非偶然，而是得益於大灣區極其完善的製造業底蘊與本土供給體系。
第一是供應鏈極速迭代：逐際動力創始人張巍表示，以前在美國實驗室訂購零件需等候珠三角工廠一個月，如今在深圳當天即可拿到；自變量機械人副總裁張倫誠亦指出，在廣東不出一個城市即可配齊所有軟硬件。深圳已形成「15分鐘產業圈」，將產品迭代周期從「月」大幅壓縮至「周」甚至「日」，讓創新想法快速落地驗證。
第二是核心部件本土化：地瓜機械人（地平線旗下）提供具身智能大算力晶片平台，已被樂聚、逐際動力、自變量等多家「十駿」企業採用；奧比中光與速騰聚創分別提供3D視覺與激光雷達，為人形機械人提供了更為精準的環境感知能力；帕西尼感知科技則攻克千萬次壽命的觸覺感應器。
完善的產業生態為人形機械人產業蓄能
深圳西部的沿海區域，一座23平方公里的「具身智能港」正在加速崛起，這裏已聚集130多家具身智能領域上下游企業，人形機械人產業的未來趨勢日益明確：
軟硬一體化正成為人形機械人行業的共識方向。算法企業加速補齊硬件能力，機械人硬件製造企業則持續「加碼」算法研發，軟硬融合的趨勢更加清晰。
端側小腦+雲端大腦的協同推理將成為人形機械人的必然選擇。中國移動集團首席專家程寶平說，人形機械人領域的大部分晶片已實現國產化，「端側小腦+雲端大腦」的協同推理將成為人形機械人的必然選擇。「機械人端側負責實時運動控制、環境感知等低時延任務，雲端伺服器負責複雜推理、大模型運算等高算力任務。」
數據驅動成為行業技術「飛輪效應」關鍵變量。人形機械人公司持續沉澱海量可供模型訓練的真實場景數據，透過反覆訓練機械人扣緊瓶蓋、掃描快遞單等動作，轉化為訓練數據，大幅提升機械人在不同場景下的作業能力，以提高其分擔重複性強、勞動強度大的工作。
「十駿」中的多家企業負責人提到，工業製造、商業服務、家庭陪護都是人形機械人的重要落地方向，其中面向家庭與商用場景的通用人形機械人，是行業長期探索的核心賽道之一。
綜合開發研究院（中國·深圳）院長劉國宏說，站在產業升級的關鍵節點，應當持續放大粵港澳大灣區的創新供給優勢與完備產業配套優勢，打通「技術研發—中試驗證—規模量產—場景落地」的完整閉環，培育更多具有核心競爭力的人形機械人企業，推動中國具身智能產業向全球價值鏈高端攀升。
最新數據顯示，目前中國人形機械人整機產品達400餘款，佔全球半數以上；2026年上半年，人形機械人領域新設企業達11.6萬戶，同比增長9.5%。