解放軍海南艦開展多軍兵種演練　海陸空、火箭軍聯合演習登陸搶灘

《央視新聞》報道，日前，解放軍海南艦兩棲攻擊艦編隊在某海域開展了一場敵情威脅條件下多軍兵種立體投送演練。在聯合作戰大體系、信息、火力支撐下成功將海、陸等兵力投送上岸。



解放軍海、陸、空、火箭軍聯合演習登陸搶灘。（央視新聞）

解放軍海、陸、空、火箭軍聯合演習登陸搶灘。（央視新聞）

軍事專家曹衛東介紹，聯合作戰或聯合演訓難點很多，有空軍部隊、海軍部隊、陸軍部隊、火箭軍部隊，多個部隊在執行同一個任務，即登島、登陸任務：

空軍：通過空中的對陸打擊，協助完成這次任務。

陸軍：乘坐兩棲攻擊艦，從海上航渡到岸邊，搶佔灘頭陣地進行進攻。

火箭軍：導彈在陸地上，對陸或對海進行打擊。

海軍：既有水下的潛艇、水面的艦艇，還有海軍陸戰隊。



解放軍海、陸、空、火箭軍聯合演習登陸搶灘。（央視新聞）

解放軍海、陸、空、火箭軍聯合演習登陸搶灘。（央視新聞）

曹衛東說，多個軍兵種、多個武器裝備，要像10個指頭彈鋼琴一樣協調，大家必須有一個統一的對戰場態勢的感知，敵我的區分，還有對重點目標的打擊。所以，信息化的程度和協調配合的能力要非常強，一定要做到萬無一失。

曹衛東強調，075型兩棲攻擊艦是重中之重，既要和其他的軍兵種進行協調，還要保證把登島、登陸的部隊和裝備在儘量短的時間裏，快速、大量運送上去。在這個過程中，戰場態勢是千變萬化的，這是對075型兩棲攻擊艦或兩棲作戰部隊最大的考驗。