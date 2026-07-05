「東風-5」1980年首射影像公開　火箭軍建軍60年實現「全域懾戰」

7月4日，央視公開「東風-5」洲際導彈在1980年首次發射的歷史影像。1980年當時面臨技術封鎖、外部禁運層層施壓，該次導彈發射是一次「亮劍」也是一次「突破」。



公開資料顯示，「東風-5」洲際導彈是中國第一代洲際彈道導彈‌，也是解放軍火箭軍裝備的戰略核武器，它的成功研制讓中國成為繼美蘇之後第三個擁有洲際導彈全程試驗能力的國家 。

「東風-5」1980年首射影像公開。（央視新聞）

「東風-5」1980年首射影像公開。（央視新聞）

「東風-5」1980年首射影像公開。（央視新聞）

「東風-5」全長32.6米，彈徑3.35米，起飛重量183噸，採用二級液體燃料火箭發動機，最大射程12000千米，命中精度500米。「東風-5」彈道導彈可攜帶一枚威力為300萬噸到400萬噸TNT當量的核彈頭，衍生型包括東風-5甲洲際彈道導彈、東風-5乙洲際彈道導彈 [1]、東風-5C洲際彈道導彈。

1965年3月，中央專委決定研制洲際導彈，編號命名為「東風-5」號，由中國國防部五院（現中國運載火箭技術研究院）設計開發。 1966年5月，「東風-5」號開始總體方案的設計。1980年5月18日，「東風-5」導彈進行首次全射程試驗，取得圓滿成功。

1984年10月，「東風-5」導彈在慶祝中華人民共和國成立35周年閱兵式上首次展示。1985年，東風五號獲國家科技進步特等獎。2019年10月1日，國慶70周年閱兵式上，東風-5彈道導彈作為戰略核導彈武器受閱。 去年9月3日，東風-5C液體洲際戰略核導彈亮相抗戰勝利80周年閱兵式。

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本次公開歷史影像，火箭軍某部官兵侯長嶺接受央視訪問時表示，他剛當兵的時候，部隊還是「千人一杆槍」，人力編成很大，環節亦非常煩瑣。侯長嶺指出，時至今日，部隊已由「千人一杆槍」演進到「百人一杆槍」，如今更可能只需一個班組、一個單元就能獨立完成導彈發射任務。執行實彈發射任務亦從過去的數年一發，演變到現時的常態化，實戰底氣越來越足。

火箭軍某部另一名官兵王中柱則分享，他剛下連隊的第一天就看到了三個一等功連的獎狀，後來慢慢了解才明白，這些榮譽背後承載的是使命和責任。央視報道形容，大國長劍被一代代官兵反覆淬鍊，從試驗探索走向實戰制勝，是中國火箭軍獻給時代的「東風答卷」。

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從二炮到火箭軍 建軍六十年「打擊範圍覆蓋全球」

今年7月1日為中國共產黨成立105歲生日，當天亦是戰略導彈部隊「火箭軍」組建60週年的日子。在建軍一甲子之際，內媒近日接連公開多項戰略導彈的珍貴畫面。尤其是6月20日，央視首度公開東風-17高超音速導彈在西北戈壁的多車齊射實彈畫面，全發射過程更是自2019年閱兵靜態展示以來首次曝光。

畫面中，多輛發射車在公路上一字排開，起豎、點火一氣呵成。這是東風-17飛彈自2019年十一閱兵靜態展示以來，首次在媒體上揭露發射全過程。

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此外，央視此前公布畫面中還出現疑似東風-26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面，這款導彈由三段圓柱彈身組成，包括畫面中刷成白色的彈頭段、二級彈體及一級助推段。

報道稱，從早期的「二炮」到如今的中國人民解放軍火箭軍，這支部隊跨越六十載，從無到有、從弱到強。中國火箭軍已實現「核常兼備、全域懾戰」，東風家族更達到「打擊範圍、覆蓋全球」，成為維護國家主權與安全的堅固屏障。