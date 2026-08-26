珠海航展將於12月7日起舉辦　有18個國家超1100間企業確認參展

「中國航展」微信公眾號發布消息，根據相關批覆，第十六屆中國國際航空航天博覽會（簡稱「第十六屆中國航展」）將於2026年12月7日至13日在中國廣東珠海舉辦。



中國國際航空航天博覽會始於1996年，每兩年舉辦一屆。本屆恰逢航展創辦30周年，現場將集中展出中國航空航天、國防領域多款新型裝備與前沿技術，同時吸引眾多眾多國際知名航空企業參展。



2024年11月12日，觀眾在珠海航展上參觀。（新華網）

據「珠海本地寶」介紹，本屆展會上，波音、空客、賽峰、CFM、GE、羅羅等世界知名航空航天和防務類企業悉數報名參展。德國等國家展團將擴大參展規模，國際化程度進一步提升。目前已有來自18個國家和地區的超1100家企業確定參展。據悉，本屆航展在原有空中飛行表演、地面裝備動態演示基礎上，將進一步豐富展演內容、拓寬展演維度。

珠海附近機場。（網絡圖片）

內地旅遊博主「是飯糰」發文介紹稱，自己兩度參與航展。在此前展會上，上午11點至下午2點是飛行表演時間，順序通常會提前通過官方渠道放出。在地面靜態展覽部分，可以看到殲15T（彈射型航母艦載機）、殲-10、運20、武直等多種類型的地空導彈、無人機、地面雷達等。

「是飯糰」介紹，在過去兩屆航展中，殲-20會在飛行表演後在表演機隊機坪停留2-3小時靜態展覽，感興趣的人可以早點佔位參觀。

殲-20戰機首次進行靜態展示。（央視軍事）

殲-20四機編隊進行機動飛行展示。（新華社）

目前，航展開票時間暫未確定，但航展的官方平台已經更新，有以下4個官方購票平台：中國國際航空航天博覽會官網、「中國航展」微信公眾號、「珠海航展」微信小程序、「珠海航展」App。票價板塊，分為公眾日票和專業日票，價格暫未公布。

航展開票時間暫未確定，航展的官方平台已經更新，有4個官方購票平台。（珠海本地寶）

2024年11月13日拍攝的WJ-700獵鷹無人機系統。（新華網）

此前，第十五屆中國國際航空航天博覽會於2024年11月12日至17日在珠海國際航展中心舉辦。央視報道指出，「彩虹-7」無人機真機首次亮相。除此之外，「彩虹-9」中高空長航時無人機、「彩虹-3D」低成本無人機、「彩虹-YH1000」無人運輸機、「CH-103」精確空投裝置、「彩虹-817A」無人機以及「射手」系列空對地導彈等產品也將集體「真機」亮相航展。隱身戰機殲-35也正式亮相和作出飛行演示。

彩虹-7無人機。（央視軍事）