新加坡航展｜殲-10C攜高難度新動作首秀新技　殲-35A列陣C位

2月3日，為期6天的第十屆新加坡航展在樟宜會展中心正式拉開帷幕。其中，中國空軍「八一」飛行表演隊時隔6年再度參展，駕駛殲-10C首度呈獻「六機編隊橫滾」等極限高難度戰術動作。



此外，中國航空工業集團自主研發的殲-35A第五代隱形戰機大比例模型列陣中國展館C位。



2026年2月1日，空軍八一飛行表演隊在第十屆新加坡航展進行檢驗性飛行。（環球網）

殲-10C攜高難度新動作亮相新加坡

作為亞太地區規模最大、影響力最廣的航空航天與防務展會之一，本屆新加坡航展吸引了來自50多個國家和地區的逾千家企業參展，共設有包括中國、法國、德國等在內的16個國家館，展覽面積較往年進一步擴大。

航展期間，有6支空軍特技表演團隊呈現8場精彩飛行表演。其中，中國空軍八一飛行表演隊首次駕駛國產殲-10C戰機亮相新加坡航展。

據《環球網》報道，八一飛行表演隊換裝殲-10C後首現新加坡，在人員、裝備、動作上有很大改變，六機編隊橫滾、五機雁隊通場、四機橫隊通場等動作也是首次在樟宜機場上空出現。

抵達表演空域後，6架殲-10表演機率先進行六機超密集編隊通場，拉出象徵中新兩國國旗顏色的紅、黃、白三色彩煙，低空掠過海面。隨後，五機、四機、雙機、單機等特技動作有序銜接，編隊整齊劃一、動作流暢緊密。

新加坡航展中的殲-10C戰機。（中國軍網）

另據《中時新聞網》報道，中方透過強調殲-10CE去年5月在印巴衝突中的部署，並放大巴基斯坦聲稱，使用霹靂-15遠程空對空飛彈，擊落多架印度法製「飆風」（Rafale ）戰機的說法，向潛在買家推銷這款戰機。

2025年9月19日，吉林省長春市，殲-10C戰鬥機於中國人民解放軍空軍開放日活動暨2025長春航展上展出。（Getty）

雖然印度駁斥這些說法，但包括殲-10CE與JF-17等戰機，仍引起廣大關注。例如，印尼政府去年10月說，正在評估殲-10CE，並可能採購42架。

第5代隱形戰機殲-35A再次亮相

在新加坡航展的室內展區，中航工業展出涵蓋殲擊機、教練機、運輸機、直升機及無人機等多類機型的產品。其中，中國最新的第5代隱形戰機殲-35A大比例模型列陣C位。

公開資料顯示，殲-35A是一型多用途的戰鬥機，具備對空、對地、對海作戰能力。作為中國新一代隱身戰鬥機，殲-35A的「新」主要體現在隱身化、信息化、網絡化、智能化。2024年11月，殲-35A隱形戰機在珠海航展首次進行飛行展示。

11月12日，殲-35A戰機在珠海航展上進行飛行表演。（新華社）

《環球網》引述路透社表示，殲-35A被稱為洛克希德·馬丁公司F-35的高性價比替代品，中航工業希望借新加坡航展推進其國際市場佈局。北京《航空知識》雜誌主編兼知名航空博主王亞男說，殲-35A在設計時已全面考量性能、可靠性、可維護性與可負擔性。

殲-35A戰機在滑行。（新華社）

這款外形酷似美國F-35的戰機，在出口市場尚未有起色。據《中時新聞網》報道，先前傳出巴基斯坦可能為空軍採購40架殲-35A，但巴國防長阿瑟夫（Khawaja Asif）2025年7月已否認相關說法。目前尚未證實，巴基斯坦空軍是否已訂購殲-35A戰機。