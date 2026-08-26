西藏泥石流｜事發地去年泥石流17人失聯　專家曾籲小心冰湖再潰決

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。該口岸在去年7月亦曾發生山泥傾瀉，導致中方17人失聯，口岸熱索橋（友誼橋）被沖毀。當時曾有學者表示，口岸上游流域共分佈有冰湖55個，需要注意再次發生冰湖潰決引發泥石流、洪水的可能。



8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據航拍畫面顯示，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快。（央視新聞）

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

去年亦曾發生山泥傾瀉災害

公開資料顯示，吉隆口岸位於西藏日喀則市吉隆縣吉隆鎮，對應尼泊爾的熱索瓦口岸，是中國面向南亞開放的陸路口岸，海拔1800多米，地處峽谷地帶。2024年，吉隆口岸監管進出口貨物貿易額達42.48億元，位居西藏各口岸首位，該貿易額佔中尼貿易總額近三成。該口岸距拉薩約700公里，距尼泊爾首都加德滿都約130公里。

圖為西藏吉隆口岸位置，該處靠近與尼泊爾邊境（地圖截圖）

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據航拍畫面顯示，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快。（央視新聞）

2025年7月8日晨5時許，中國和尼泊爾邊境的吉隆口岸一帶發生泥石流災害。經初步統計，泥石流致中國一側11人失聯，尼泊爾一側已知有6名中方施工人員失聯。事件導致東林藏布河河水暴漲，口岸熱索橋（友誼橋）被沖毀。

災害發生後，中尼兩國政府密切配合，中國方面迅速搭建了‌熱索臨時便橋‌（臨時鋼架橋），為恢復通關提供了關鍵基礎設施。今年1月1日，中國吉隆—尼泊爾熱索瓦口岸恢復通關。

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（新華社）

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據航拍畫面顯示，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快。（央視新聞）

2024年9月下旬，西藏日喀則市吉隆方向連續遭遇強降雨，吉熱公路沿途山體發生大面積滑坡、泥石流、塌方等地質災害，導致道路交通全面中斷。經過相關部門緊急搶修，截至10月29日，吉熱公路恢復間斷性人員、車輛通行。

2024年年底，西藏吉隆出入境邊防檢查站全力做好口岸道路復通工作。（中新社）

2024年年底，西藏吉隆出入境邊防檢查站全力做好口岸道路復通工作。（中新社）

山泥傾瀉原因是什麼？

內媒《澎湃新聞》報道，去年發生山泥傾瀉事件後，成都理工大學地質災害防治與地質環境保護全國重點實驗室刊發研究稱，在口岸熱索橋上游流域共分佈有冰湖55個，總面積約為3.39k㎡。文章稱，遙感影像表明，潰決洪水沿冰川表面向溝道下游演進，潰口處變化不明顯，因此推斷為管涌破壞。這種突發的管涌過程可迅速釋放冰湖，引發下游洪水或泥石流等地質災害。

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（央視新聞）

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。據航拍畫面顯示，河谷裏面湧現出很多泥漿，泥漿順着河道而下，流速很快。（央視新聞）

8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。（軍情時間到）

文章建議，目前該流域仍有較多冰湖，需要注意再次發生冰湖潰決洪水的可能，應加強上游洪水的預警工作，保障下游應急搶險平穩有序進行。