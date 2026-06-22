01西藏直擊|一平米8000元　｢藏毯｣出海登米蘭時裝周　藏民年賺6萬

位於西藏日喀則市的江孜縣，素有「藏毯之鄉」的美譽，而藏毯的歷史可追溯至2300年前、在元明清三代皆被列為朝廷貢品的「藏族卡墊織造技藝」，於2006年被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄，更是「世界三大名毯」之一。



記者近日親身走訪當地藏毯產業的龍頭企業「江孜藏毯文化發展有限公司」，在生產車間現場，最先傳入耳目的是木製紡織機此起彼落的清脆撞擊聲。現場20多位藏族民眾正全神貫注地坐在傳統的紡織幾前，雙手熟練地一梭一線重現傳統的「八字扣」編織技藝。



這間企業的負責人旦增稱來向記者介紹，車間內目前共有27名技術工人，而這群「高原織女」，正將這門古老的手藝，轉化為銷往英、美、日、瑞等國的時尚奢侈品。



西藏藏毯是世界三大名毯之一。（香港01 鄭寧）

西藏藏毯是世界三大名毯之一。（香港01 鄭寧）

西藏藏毯是世界三大名毯之一。（香港01 鄭寧）

在工作廠房內，掛著各式各樣色澤強烈、配色鮮豔的藏毯作品，仔細端詳可見除了傳統的唐卡、藏地花紋和布達拉宮等傳統西藏建築圖案外，牆上竟然還掛著流行天王邁克爾·傑克遜（Michael Jackson）的肖像毯、西方宗教圖案，甚至還有用英文編織的「生日快樂」字樣。

「過去我們可能覺得國內外的審美有很大邊界，但現在文化的相互影響非常大。」旦增稱來透露，目前企業拿到過不少海外訂單的私人定制。而且他也觀察到，目前國內外的高端客戶在審美上正在合流，越來越多海外買家不再一味追求繁複，反而青睞「簡單而高級」、更具西藏原生態感的設計。今年，他們正在趕製一套專門銷往海外的「十二生肖」系列地毯。

作為首位藏毯領域的「西藏工匠」，旦增稱來表示，為了能與國際接軌，他們也在不斷進行技術突破。團隊創新研發了「照片轉藏毯紙樣技術」，打造出3D立體視覺的藏毯。前段時間，這批融合了藝術家合作元素的創新產品，更代表西藏登上了米蘭國際時裝設計週。

旦增稱來介紹，藏毯藝技和圖案也一直在升級。（香港01 鄭寧）

「當時在米蘭，我們安排了非遺傳承人現場演示編織技藝，國外的朋友和設計師非常驚艷，後來現場就給我們下了不少海外訂單。」旦增稱來說。他亦透露，在2017或2018年左右，他曾親自前往澳門參加民族團結的交流活動，當時港澳同胞對西藏傳統圖案展現出的濃厚興趣與熱情，令他至今記憶猶新。

一平方米8000元 借南亞大通道海外出口佔3成

精湛的純手工藝與現代設計，讓藏毯的價值不菲。旦增稱來透露，目前廠內藏毯的標價是精確按照圖案的複雜程度來計算，每平方米價格約4000至8000元人民幣（下同）左右。2025年，這間成立僅7年的企業，年產值已突破1200萬元人民幣，其中海外出口的比例穩佔三成，主要銷往英國、美國、瑞士及日本。

「尤其是日本，因為當地有榻榻米的生活習慣，對小塊地毯的需求很大；而歐洲客戶則更著迷於西藏的原生態文化。」旦增稱來說，目前雖然內銷佔銷量的70%左右，但隨著西藏打造「南亞大通道」等政策扶持，未來的外銷戰略佔比將會進一步擴大。

而這筆營收，最直觀的體現在了當地藏民的口袋裡。

旦增稱來介紹說，江孜過去曾有70%至80%的居民從事藏毯編織，這既是文化，也是當地群眾的生計。公司的前身是一家合作社，為了更好地開展國際貿易才轉制為公司；目前廠內的27名員工均為全職技術工人，人均年收入可達5萬至6萬元人民幣。

而對於無法全職進廠的周邊農牧民，企業也採取「外包」的靈活就業模式為他們提高收入。旦增稱來解釋，他們將工藝相對簡單的早期藏毯款式，分包給周邊群眾，讓農牧民可以在自己家裡編織，實現「足不出戶、不離家、不離土」就能就業。這種靈活就業人員，人均年增收亦能達到3萬至4萬元人民幣，部分利用極少業餘時間兼職的群眾，一年也能多賺七八千元。

除了帶動勞動就業，旦增稱來透露，針對當地完全失去勞動力的困難群眾，企業至今已累計發放了約85萬元人民幣的扶持資金，直接幫助無勞力家庭改善生活。

2006年，藏毯被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。在廠房的一角，記者見到了正在指導年輕工人的非遺傳承人。旦增稱來介紹，目前公司內共有2位資深的非遺傳承人，其中一位今年50歲，但他從12歲起、至今已從事這門技藝長達38年。

在兩位大師的帶領下，其餘的25位本地員工雖然年輕，但如今個個已是技藝精湛的「熟手織工」。記者詢問一位正在織毯的技工，她不善普通話，卻用簡單的詞語表示「喜歡這個工作」。

流傳幾千年的傳統藏毯，一路從雪域高原，走到港澳、南亞，又站上了米蘭時裝週，成為海外新的時尚單品。江孜藏毯用「不忘本」的態度，在古老與現代、西藏與世界之間，編織出一條持續傳承的鄉村振興之路。