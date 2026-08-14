24歲女泰國失聯後突發文｢報平安｣　網民質疑非本人操作：細思極恐

中國內地24歲女子祁萌，本月2日從馬來西亞飛往泰國曼谷，抵達當地後疑似輕信陌生人稱「可順路送她到清邁」，上車後音訊全無。其家屬11日才向中國駐泰大使館求救，不料12日她的社交平台就突然更新，表示「自己已平安回國」，但許多網友看完後卻點出多處疑點，懷疑發文者恐怕並非本人。



24歲內地女赴泰失聯一週 社交平台突更新稱「已平安回國」

中國內地24歲女子祁萌，抵達曼谷後疑似輕信陌生人稱「可順路送她到清邁」，上車後音訊全無。（截取自抖音@qm）

綜合內媒報導，首次出國的祁萌，先是在馬來西亞遊玩1週，隨後在2日上午9時搭乘MH784航班飛往泰國曼谷素萬那普機場，抵達當地後便失去聯繫。據其好友、網紅陳澤在直播時透露，她疑似是輕信陌生人「順路送她去清邁」的邀約，上車後就音訊全無。

失蹤女孩更新影片疑點重重▼▼▼

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祁萌家屬因此憂心過度病倒住院，隨後中國駐泰大使館11日證實接獲家屬求助。不料才過去短短一天，祁萌的社交平台就在12日突然更新，表示先前因手機丟失，散心途中不慎在當地走失，目前已經平安回國，並感謝網友們的關心，貼文中還帶有北京首都國際機場3號航廈的定位。

見貼文「多處疑點」 網質疑：帳號被控制了？

不過卻有眼尖的網友發現，該貼文曾被多次修改，文字中的名稱從拼音「qm」改為「小萌」，且照片中還帶有浮水印，上面顯示「北京首都國際機場2號航站樓、2026年8月12日10時55分」等字樣，不僅定位對不上，甚至底下留言區還有大量評論遭到刪除的痕跡。

種種疑點曝光後，讓不少人懷疑發文者並非祁萌本人，帳號恐怕已遭控制：

「昨天剛傳出家屬求助大使館，今天就回國了？」

「帳號被控制了？」

「細思極恐，如果真是本人，為什麼解釋不清失聯這一週的經歷？」



對此，官方、祁萌本人及其家屬截至目前仍未正式說明。

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