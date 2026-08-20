四川男留學泰國遭設局誤飲迷藥水　被倒賣到緬甸電詐園囚3月

四川阿壩州馬爾康市一名年輕男子，赴泰國曼谷留學期間，因誤信網絡換匯優惠廣告，登上旅行社私家車赴清邁換錢，途中飲用司機提供的｢迷藥水｣陷入昏迷，之後被倒賣至緬甸妙瓦底電詐園區囚禁三個月。最終家屬籌得15萬元人民幣贖金，才將他從緬甸營救回國。



四川阿壩州馬爾康市一名男子，在泰國曼谷留學期間，被倒賣至緬甸妙瓦底電詐園區。（四川法制報）

據四川法治報19日消息，四川馬爾康市男子王博（化名）在成都創業失敗後，於2024年底前往泰國曼谷修讀小語種課程。雖然，男子家人和中國出入境管理部門曾警告他東南亞治安風險，惟王博認為住在曼谷市中心，大城市不會有危險，便堅持留在泰國。

2025年12月，王博莫名其妙失聯，家人一連數日無法聯繫上他，唯有求助中國駐泰國大使館，以及向馬爾康警方報警。馬爾康警方通過有關渠道，聯係到一名泰國當地律師，律師前往王博公寓查看，發現其電腦、現金、港澳通行證等證件都在屋內，且公寓閉路電視也沒有拍到他離開。

2025年12月，王博家人向馬爾康警方報警。（四川法制報）

直到2026年3月，王博向家人發來信息，告知他在語言課程結業前夕辦理日本旅遊簽證時，由於銀行卡換外幣設有額度限制，便在網上聯繫了一間旅行社尋求換匯。中介以清邁銀行匯率更划算，可以派車接送當日往返為由將他誘騙上車。車程中，司機遞上一瓶水，王博見司機亦有飲用，便卸下防備喝下，隨後頭暈乏力陷入昏睡。

當王博醒後，發現已被綁架，並被擄到了緬甸妙瓦底。緬甸妙瓦底分佈大量電詐園區，有武裝人員嚴密管控，之後他隨身財物及手機被強行拿走，稍有反抗即遭毆打，之後還被要求參與電信詐騙工作。

王博説，緬甸妙瓦底分佈大量電詐園區，由武裝人員嚴密管控。（四川法制報）

直到2026年3月，當地局勢動盪，電詐園區看守告知王博可以用錢換自由，索要60萬泰銖（約14至15萬人民幣），王博隨即聯繫家人求救。王博家人收到消息後，害怕綁匪撕票，便瞞著警方籌到15萬元人民幣，於4月將錢款寄出。5月，王博平安回國。

歷經三個月囚禁，如今已回國在成都工作的王博仍經常噩夢驚醒，身心嚴重受創，他説，「能活着回來實屬萬幸，那裏的武裝人員真的敢開槍，處境十分恐怖。」