澳門機場橫琴前置貨站進入實質運營　前置貨站模式為何席捲全國？

8月26日下午，兩輛載有玩具、手錶等超萬件跨境電商零售出口貨物的貨車，從南光（橫琴）物流中心駛出，經橫琴口岸快速通關後，直達13公里外的澳門國際機場，裝機飛往馬來西亞。這是澳門國際機場橫琴前置貨站航空打板業務「先行先試」的首單首飛。



此前，香港國際機場已將貨站核心功能前置至東莞，運行三年累計進出口貨值突破800億元人民幣。港澳機場港澳機場先後將貨站功能「搬」到內地的同時，中國各地興起的前置貨站模式，也正在重塑航空物流版圖。



貨站將出口貨物的收運、安檢、打板及進口貨物的拆板、理貨、分撥等核心功能前移至橫琴。（主辦方提供）

貨物被送至橫琴口岸。（盧詩文 攝）

南光橫琴物流中心。（主辦方提供）

把機場貨站搬到「家門口」

機場前置貨站，是將機場貨站的收運、安檢、打板、集拼等核心功能，從機場口岸前移至內地物流園區。傳統模式下，內地出口貨物需經多次換裝、轉關才能送達機場，耗時耗力。

前置貨站則讓貨物在機場外的貨運倉庫即可完成相關作業，到達機場後直接裝機，無需重複操作。據此前報道，香港國際機場東莞空港中心便是將香港機場的貨運服務前置至東莞， 東莞港國際空運有限公司總經理莫梅心指出這是「將香港機場嘅服務放喺客戶屋企門口」。

自2023年運作以來，香港國際機場東莞空港中心累計處理進出口貨值已超過800億元人民幣。（盧詩文 攝）

據中國民航局2024年11月發佈的《航空前置貨站發展指南》，推廣這一模式是為貫徹落實中央關於降低全社會物流成本的決策部署，切實提高航空物流全鏈條服務能力。

《發展指南》明確，前置貨站旨在充分發揮航空物流對現代流通體系的支撐作用，以及對產業鏈供應鏈的服務功能，促進物流降本提質增效。

在此背景下，內地多個城市已先後佈局前置貨站。2025年3月，廣州「雙前置」城市貨站啟用，是全國首個民航安檢與海關查驗「雙前置」貨站，跨境貨物通關時間壓減至3小時以內，通關時效提升70%以上。

今年8月，深圳機場龍崗前置貨站啟用，將機場貨運服務前置至產業集群腹地，打造「報關+安檢」一體化作業場景。

深圳機場龍崗前置貨站。（南方財經）

跨境聯動突破關境限制 貨物2小時即可登機發往全球

與內地主要服務本地產業集群的模式不同，港澳前置貨站的核心目標是突破關境限制，實現港澳國際機場與大灣區內地城市的跨境聯動。

澳門國際機場橫琴前置貨站於8月26日實現「首單首飛」。貨站將出口貨物的收運、安檢、打板及進口貨物的拆板、理貨、分撥等核心功能前移至橫琴，實現出口航空貨物的「直裝」和進口航空貨物的「直提」。測試階段，出口貨物最快2小時即可完成全流程作業並登機發往全球。

此外，《澳門基本法》第一百一十七條授權澳門自行制定民航管理制度，使澳門能夠在對外航班協定中給予第五業務權等開放條款（即第五航權）。

橫琴前置貨站若能將充分發揮這一優勢，結合內地龐大的貨源腹地，形成「澳門機場+橫琴貨站」的聯動格局，未嘗不是一種雙贏。

橫琴前置貨站先行先試功能分區及動線示意圖。（盧詩文 攝）

兩地高層官員悉數出席

《香港01》記者觀察發現，出席首飛啟動儀式的官員陣容相當「豪華」，包括澳門特區行政長官岑浩輝、廣東省委常委及副省長張國智、澳門經濟財政司司長吳惠嫻、澳門運輸工務司司長譚偉文、珠海市委書記陳勇以及澳門中聯辦負責人等官員悉數出席，顯示出粵澳兩地對該項目的高度重視。

澳門特區行政長官岑浩輝（左6）與一眾主要嘉賓共同主禮澳門國際機場橫琴前置貨站航空打板業務先行先試首單首飛啟動儀式。（主辦方提供）

譚偉文致辭時表示，橫琴前置貨站是澳門對接國家「十五五」規劃、落實澳門「三五」規劃發展目標的重要部署，作為澳門四大工程項目之一，將助力澳門建設成「珠江西岸國際航空運輸樞紐（港）」。

吳惠嫻則指出，項目啟動以來粵澳兩地在規則銜接、物流聯通、產業聚集方面取得階段性成果。

從香港機場功能前置東莞，到澳門機場貨站「搬」到橫琴，港澳兩大國際機場正以各自的方式深度嵌入大灣區物流網絡。

南光橫琴物流中心。（主辦方提供）

橫琴貨站未啟用已運力「冗餘」？

不過仍有一個細節值得注意，澳門國際機場公佈的數據顯示，機場2025年全年貨運量超過10.9萬噸。但根據規劃，永久性橫琴前置貨站總建築面積約9.7萬平方米，設計年物流處理能力達30萬噸，遠遠超過澳門國際機場2025年全年的貨運量，項目計劃2027年上半年正式投運。

不過，在橫琴前置貨站現場有官員面對媒體採訪時表示，橫琴前置貨站將支撐澳門國際機場實現每年50萬噸的貨運目標。從10.9萬噸到50萬噸，澳門似乎定下未來增長的指標。對澳門而言，橫琴前置貨站既是機遇，也將是挑戰。