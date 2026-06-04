夏寶龍考察橫琴合作區及珠海市　四日行程到訪研究院和科技公司

中央港澳辦主任夏寶龍周一（1日）起一連四日在橫琴粵澳深度合作區以及珠海調研。港澳辦今日（4日）在行程尾聲才披露夏寶龍行程，包括廣東省智能科學與技術研究院、澳琴國際教育（大學）城一期、澳門城市大學高等研究院、南方海洋科學與工程實驗室等。



中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍，自6月1日開始，一連四日在橫琴粵澳深度合作區以及珠海調研。（港澳辦）

行程包括創科研究院、實驗室、科技公司等

夏寶龍此行考察當地創新科技，地點包括廣東省智能科學與技術研究院、澳琴國際教育（大學）城一期、澳門城市大學高等研究院、澳門科技大學創新科技研究院、灣區低空研究院（廣東）有限公司、南方海洋科學與工程實驗室、部分科技公司等。

港澳辦指，夏寶龍圍繞支持香港、澳門主動對接國家「十五五」規劃，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局進行調研。澳門行政長官岑浩輝參加在橫琴粵澳深度合作區的調研；港澳辦副主任徐啟方，澳門中聯辦主任鄭新聰等亦有隨行。

夏寶龍自三月起先後到廣州、肇慶、佛山、深圳、東莞、惠州等大灣區城市調研，港府官員有參與部分行程。