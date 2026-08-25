香港機場｢搬｣到東莞　空港中心三年貨值破800億 　新設施明年試運

香港國際機場的安檢、打板、收貨等核心功能，如今已「前置」至東莞。這個全球首創的跨境海空聯運項目「香港國際機場東莞空港中心」，自2023年運作以來，累計處理進出口貨值已超過800億元（人民幣，下同）。空港中心負責人近日透露，永久設施將於2026年4月試運、6月正式投入運作，屆時服務規模與效率將大幅提升。



自2023年運作以來，香港國際機場東莞空港中心累計處理進出口貨值已超過800億元人民幣。（盧詩文 攝）

自2023年運作以來，香港國際機場東莞空港中心累計處理進出口貨值已超過800億元人民幣。（盧詩文 攝）

逾七成大灣區國際貨物經香港機場 空港中心應運而生

被問及設立空港中心的初衷， 香港機場管理局航空貨運及後勤總經理郭鴻寧解釋，大灣區約七成國際貨物經香港國際機場進出，要更好服務市場，最佳做法是將香港機場的服務「帶到嚟」大灣區中心。

郭鴻寧解釋，大灣區約七成國際貨物經香港國際機場進出，要更好服務市場，最佳做法是將香港機場的服務「帶到嚟」大灣區中心。（盧詩文 攝）

空港中心將香港機場的貨運服務前置至東莞，讓貨主和貨運代理享受更高效、更高質量、更具成本效益的服務。 東莞港國際空運有限公司總經理莫梅心指出這是「將香港機場嘅服務放喺客戶屋企門口」。

香港機場管理局航空貨運及後勤總經理郭鴻（右一）寧與東莞港國際空運有限公司總經理莫梅心（左一）。

東莞安檢獲香港民航處認可 貨物直飛免重檢

空港中心最大突破在於規則對接。郭鴻寧指出，項目有兩大關鍵突破，第一是安檢互認，在東莞完成的安檢獲香港民航處認可，貨物以民航處認可的保安方式運抵香港後可直接上機，無需重複安檢。

空港中心獲香港民航處賦予序列號「RF0157」，成為香港國際機場第157號航空貨物管制安檢設施，也是唯一設在香港特區之外的安檢設施。

空港中心獲香港民航處賦予序列號「RF0157」，成為香港國際機場第157號航空貨物管制安檢設施，也是唯一設在香港特區之外的安檢設施。（盧詩文 攝）

第二是運作模式對接，在空港中心提供服務的貨代和貨運站，均按香港民航處有關航空運輸的規章制度運作，貨物交至空港中心等同於交香港機場貨站。

進出口貨值持續飆升 今年已達291億

數據顯示，空港中心自2023年啟動以來累計處理進出口貨值已超過800億元。莫梅心表示：「過去3年來每一年都持續增長。」截至2026年8月20日，今年已處理進出口貨值達291億元，較去年同期增長100%。

截至2026年8月20日，空港中心已處理貨值291億元，較去年同期增長100%。（盧詩文 攝）

永久設施明年啟用 年處理貨物能力預計超100萬噸

目前空港中心的永久設施正在建設中。郭鴻寧透露，永久設施將於明年4月試運作，6月正式投入運作。運作成熟後，年處理貨物能力超100萬噸，預計貢獻外貿進出口貨值約7000億元，創造就業崗位6000餘個。

據了解，全自動化碼頭、智能化空運貨站、高增值物流中心、現代化國際快遞倉、6層立體貨代貨站一體倉等設施。