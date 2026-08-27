西藏泥石流｜西部戰區指揮搶險救援 邊檢等動員趕赴現場
撰文：蕭通
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尼泊爾接壤中國邊境發8月26日發生泥石流，位於西藏一側的日喀則市吉隆縣遭波及，當地至少3人死亡、265人失蹤。事發後，解放軍西部戰區第一時間啟動應急響應機制，主動對接地方用兵需求，指揮受災地域附近解放軍、武警官兵展開救援。
新華社報道，目前，武警西藏總隊日喀則支隊應急救援兵力正趕赴現地，解放軍、武警部隊增援力量做好隨時出動準備。
於當日下午1時許，武警西藏總隊日喀則支隊派出140餘名官兵，攜帶鍬鎬、救援繩、擔架等搶險救援器材200多件（套）緊急趕赴受災區域，開展失聯人員搜救、傷員轉運及次生災害隱患排查等工作。
支隊先期救援力量已到達吉隆縣吉隆鎮薩勒鄉，據初步判斷，郭巴村受災較為嚴重。武警人員正會同地方相關部門，同步開展道路疏通和人員救助等工作。
此外，西藏邊檢總站日喀則邊境管理支隊等，也動員前往現場救援。國家綜合性消防救援隊伍也共出動113車、601名消防救援人員，攜帶搜救犬、生命探測儀、衝鋒舟等救援設備趕赴現場救援處置。
與此同時，西藏自治區通訊管理局已派出15輛車、52人，帶同光纜、衛星電話、熔接機等設備赴現場開展工作，對幹線光纜、核心機房等通訊設施全面排查；首批電力應急搶險力量亦已抵達西藏吉隆口岸，保障搶險基礎用電及夜間照明。
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