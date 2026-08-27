西藏泥石流｜鄭麗文稱災害前沒有政治之分：國民黨願提供一切協助

8月26日（周三）早上，尼泊爾與中國西藏喜馬拉雅山邊境發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至8月26日晚上，經初步核實統計，此次泥石流災害在西藏一側已造成3人遇難，558人失聯。台灣陸委會26日晚間表示，目前在西藏的台灣人計有51人，傷亡未明。



西藏泥石流｜3人遇難558人失聯 台陸委會：共有51名台灣人在西藏

西藏泥石流・持續更新稿

8月27日，國民黨主席鄭麗文在Facebook發文關切西藏泥石流導致人員失聯狀況。她稱，災害面前沒有政治與地域之分，只有生命與人道，國民黨願依災區實際需要，組成專業團隊參與相關工作，提供一切力所能及的協助。



鄭麗文發文關切西藏泥石流導致人員失聯狀況，指國民黨願提供一切協助。（鄭麗文facebook）

鄭麗文表示，西藏日喀則吉隆口岸遭受泥石流災害，更令人萬分焦急與不舍。她謹代表中國國民黨，向所有罹難者表達沉痛哀悼，向失聯者家屬、受災民眾及第一線救援人員致上最深切的關懷與慰問。

2026年8月26日，尼泊爾與西藏邊境地區爆發泥石流，造成大範圍破壞和大量傷亡。（Reuters）

鄭麗文稱，災害面前沒有政治與地域之分，只有生命與人道。中國國民黨願依災區實際需要，協調黨内具有防洪水利、地質防災、搜救、醫療衛生及災後重建經驗的專家，組成專業團隊參與相關工作，並透過既有聯繫機制，提供一切力所能及的協助。

網傳現場畫面。（截圖）

2026年8月26日，尼泊爾與中國西藏喜馬拉雅邊境泥岩崩塌入河，觸發尼泊爾一側災難性洪水，數十死、數百遊客失踪。（影片截圖）

除了西藏日喀則吉隆口岸泥石流，鄭麗文還提及自七月底以來，大陸多地接連遭受豪雨、洪水及土石流侵襲。東北黑龍江多條河川超過警戒水位；陝西商洛、漢中、安康發生山洪與土石流，商洛逾21萬人受災；江蘇、浙江、安徽、福建、江西受到颱風及殘餘環流影響，太湖形成編號洪水，浙江長興更發生土石流。河南周口出現堤防潰口，湖北部分地區亦發生積淹水及坡地災害。近日，廣西崇左、寧明、龍州、南寧等地洪水尚未完全退去。

最後她表示，願救援工作順利、失聯者平安，受災同胞早日度過難關、重建家園。兩岸同胞，本就應當守望相助。