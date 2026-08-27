西藏泥石流｜內地專家推斷原因：高位冰岩崩塌沖下狹窄河谷致禍

8月26日，尼泊爾與中國西藏喜馬拉雅山邊境發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至27日上午8時，西藏吉隆泥石流災害造成3人遇難558人失聯。



對於災害原因，內地專家初步推斷，位於尼泊爾境內的藍塘里壤峰北坡一帶，其高海拔冰岩體失穩崩塌，過程中夾雜冰雪融化、鏟刮溝道鬆散物質，沿陡坡高速下瀉，迅速演變為大規模山洪泥石流。



西藏泥石流・持續更新稿

内地專家指出，這是一宗高位冰岩崩災害鏈事件。（南方周末）

美國地質調查局（USGS）官網顯示，北京時間8月26日10時52分許，中尼邊境附近發生4.4級地震。（USGS）

據《南方周末》報道，成都理工大學地質災害防治與地質環境保護全國重點實驗室主任范宣梅表示，這次事件據目前數據顯示，應該是冰岩崩災害鏈事件，災害發生時產生了地震動信號，被地震台站記錄到。初步判斷此次災害的主要物源區，位於尼泊爾境內藍塘里壤峰北坡一帶。

范宣梅表示，綜合現有證據初步判斷，此次事件可能經歷了一個由高位冰岩體失穩崩塌，到進入溝道後快速運動，並伴隨冰水相變、沿途鏟刮溝道內物質，最終演化為大規模山洪泥石流災害鏈的過程。泥石流隨後沿河谷向下游高速運動，經吉隆口岸繼續進入尼泊爾境內，造成嚴重災害。

内地專家指，尼泊爾境內東林藏布河支流發生高位冰岩崩，引發泥石流。（微博@中國氣象愛好者）

網傳事故原因示意圖。（互聯網圖片）

成都某研究機構一位長期關注青藏高原冰川變化的資深專家稱，近年喜馬拉雅地區頻繁的冰川活動，與全球氣候變暖導致的冰川融化有着密切聯繫。「在沒有升溫的情況下，冰川是凍結狀態。氣候變暖、降水增多後，雨水灌進岩石和冰川內部，加劇冰川的不穩定性。」

網傳現場畫面。（截圖）

地形原因

國際山地綜合發展中心專家易紹良博士表示，受地形影響，這一帶河流的坡度較大，洪水下沖的動能強勁，越往下游速度越快。

另外，吉隆口岸特殊的地理構造將這場災害推向極致，吉隆口岸恰好建在吉隆河與倫德河交匯的三角地帶，兩條河均為中尼界河，河谷極窄，兩側山體壁立，當山洪泥石流從倫德河高速沖下時，因受到對岸堅硬山壁的強烈阻擋無法直行，瞬間產生劇烈的迴旋與反彈，這股巨大的迴旋洪流直接沖向海關大樓，將海關設施、清關貨物及停放車輛悉數捲走，連海關大樓亦遭毀塌。

多名專家表示，要確定冰岩崩的具體規模和位置，還需要等待更高解像度的衛星影像。