西藏泥石流｜「運-20」赴災區救援　「翼龍」無人機實拍畫面曝光

8月26日（周三）早上，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸受災。截至目前，此次泥石流災害在西藏一側已造成3人遇難、558人失聯。災害發生後，軍方、應急、消防等部門迅速統籌部署救援力量，包括大型軍用運輸機「運-20」、 4架直升機、多架次無人機以及「翼龍」應急通信無人機，展開陸空聯合救援。



西藏泥石流・持續更新稿

西部戰區空軍一架「運-20」搭載西部戰區指導組趕赴西藏。（紅星新聞）

西部戰區空軍一架「運-20」搭載西部戰區指導組趕赴西藏。（中國軍號）

據央視新聞報道，27日早上8時02分，西部戰區空軍一架「運-20」搭載西部戰區指導組趕赴西藏，組織人民子弟兵開展日喀則市吉隆縣泥石流災害聯合救援。

8月27日凌晨，應急管理部、國家消防救援局調派111名消防救援指戰員赴災害現場。（央視新聞）

據西部戰區聯指中心消息，截至27日中午，解放軍和武警部隊救援力量累計已出動500餘人，直升機4架，多架次無人機。據悉，參與任務的陸航飛行機組均由經驗豐富的飛行員、機務員組成，曾參與過2025年1月日喀則定日地震搜救任務。

翼龍無人機已進入西藏吉隆勘察，圖為其實拍畫面。（央視新聞）

翼龍無人機已進入西藏吉隆勘察，圖為其實拍畫面。（央視新聞）

另外，為解決災區可能面臨的通信中斷問題，四川省應急管理廳也在26日緊急調派「翼龍」應急通信無人機，執行跨區增援任務。

「翼龍」無人機昨日（26日）下午從四川起飛，於今日凌晨2時抵達任務區的上空。無人機身上除了搭載可視的高清攝像頭，可對事故區域進行全方位偵測之外，還搭載了三大運營商的移動基站和衛星通信系統。目前，該翼龍無人機已進入西藏吉隆地區勘察，開始應急通信保障工作。