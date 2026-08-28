神舟二十三｜黎家盈隊友執行出艙任務　合作完成太陽翼艙外維修

據中國載人航天工程辦公室消息，8月28日13時59分，經過約5.5小時的出艙活動，神舟二十三號乘組航天員朱楊柱、張志遠、黎家盈密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員配合支持下，完成太陽翼艙外維修、空間碎片防護裝置安裝等任務，出艙航天員朱楊柱、張志遠已安全返回天和核心艙，出艙活動取得圓滿成功。



新華社報道指，這是航天員朱楊柱時隔3年再度漫步太空，航天員張志遠首次執行出艙任務。據介紹，這是中國航天員第二次對太陽翼進行艙外維修，有效確保了空間站供電的安全性穩定性。



自5月25日進駐空間站以來，乘組完成了在軌輪換、應用載荷出艙等任務，進行了交會對接、醫療救護等在軌訓練和全系統壓力應急演練，常態化開展空間站平台維護照料、生活和健康保障等工作，承擔的空間生命科學與人體研究、微重力物理科學、空間新技術等領域實（試）驗任務穩步推進。

目前，3名航天員在軌工作已超過3個月。後續，將按計劃持續開展相關科學實驗與技術試驗、應用載荷進出艙、科普教育等工作。