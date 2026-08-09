神舟二十三號｜黎家盈佩戴VR設備　開展行為學測試

中國載人航天工程網官方微博@載人航天小喇叭今日（8月9日）發佈神舟二十三號乘組本周工作內容，指神二十三乘組在紮實推進各項空間科學實（試）驗的同時，細緻做好空間站組合體平台照料，並常態化開展健康管理。



在航天醫學實驗領域，乘組利用超聲診斷儀，互相協助完成比目魚肌、股四頭肌、豎脊肌等部位超聲檢測。利用操作力測量設備開展握力測試，獲取數據將用於開展敏感肌群重塑項目的相關研究。

在多人協作界面實驗中，航天員佩戴VR設備一體機，開展行為學測試，包括單人感知實驗與雙人協作實驗。

神舟二十三號工作影片。（載人航天小喇叭）

神舟二十三號工作影片。（載人航天小喇叭）

三名航天員和機械人小航進行互動，開展觸碰交互測試，採集相關數據，用於優化後續在軌機械人運動行為規劃方法。

神舟二十三號工作影片。（載人航天小喇叭）

神舟二十三號工作影片。（載人航天小喇叭）

神舟二十三號工作影片。（載人航天小喇叭）

神舟二十三號工作影片。（載人航天小喇叭）

此外，長期在軌航天員運動學特性研究與微重力條件下太空跑台動力學研究同步進行。利用結構光三維相機對使用太空跑台時的航天員進行姿態採集，為地面科研人員開展後續研究提供基礎數據支撐。

根據空間微重力物理科學領域實驗安排，乘組更換了流體物理實驗櫃內實驗樣本，完成了無容器氣櫃實驗腔體樣本清理，軸心機構電極維護、視窗蓋、鏡片清潔等工作。

在空間站組合體平台照料方面，乘組開展了艙內環境清潔及物資整理工作。

在健康管理方面，乘組完成了腹部、心臟及血管超聲檢查等醫學檢查，積極開展在軌鍛鍊，對抗失重生理效應。

神舟二十三號工作影片。（載人航天小喇叭）