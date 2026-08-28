全國政協副主席陳武遺體在京火化　習近平等到八寶山革命公墓送別

《新華社》報道，中國共產黨的優秀黨員，忠誠的共產主義戰士，中國民族工作和經濟建設戰線的傑出領導人，中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會副主席陳武的遺體，今（28日）在北京八寶山革命公墓火化。



陳武同志遺像。（新華社）

28日上午，習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等到八寶山革命公墓送別。

陳武同志因病於2026年8月24日15時05分在北京逝世，享年72歲。陳武同志病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等，前往醫院看望或通過各種形式對陳武逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

全國政協副主席陳武。（中新網）

8月28日上午，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛着黑底白字的橫幅「沉痛悼念陳武同志」，橫幅下方是陳武同志的遺像。陳武的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋着鮮紅的中國共產黨黨旗。

上午9時30分許，習近平、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，在哀樂聲中緩步來到陳武的遺體前肅立默哀，向陳武同志的遺體三鞠躬，並與陳武親屬一一握手，表示慰問。陳武生前友好和家鄉代表也前往送別。