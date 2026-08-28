西藏泥石流｜附近雪山突發雪崩　5萬立方米冰屑匯入堰塞湖

新華社報道，8月26日10時30分許，因尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。災害發生後，前方指揮部組織重災核心區搜救突擊隊，克服重重困難，於27日16時30分抵達中尼邊界國門位置，傳回災後圖像，開展現場搜救。截至28日15時，災害已致5人遇難，558人失聯。



據《央視新聞》報道，28日上午，吉隆口岸受災區域附近雪山發生雪崩，初步測量有5萬立方米冰屑匯入堰塞湖。



吉隆附近雪山發生雪崩，約5萬立方米冰屑匯入堰塞湖。（央視新聞）

吉隆附近雪山發生雪崩，約5萬立方米冰屑匯入堰塞湖。（央視新聞）

吉隆附近雪山發生雪崩，約5萬立方米冰屑匯入堰塞湖。（央視新聞）

吉隆附近雪山發生雪崩，約5萬立方米冰屑匯入堰塞湖。（央視新聞）

報道指出，28日上午，正在吉隆口岸地區偵察災情的西部戰區空軍無人機實時回傳畫面顯示，受災區域附近雪山發生雪崩，初步測量有5萬立方米冰屑匯入堰塞湖。前方指揮所獲情研究後，立刻預警、加強監控，並指導軍地有關部門做好應急疏散準備。

另外，據央視早前消息，吉隆口岸上游堰塞湖堰塞湖蓄水量超250萬方，潰泄風險高，目前現場救援工作暫停。