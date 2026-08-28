十四屆全國人大常委會第二十四次會議閉幕　張又俠、劉振立被免職

《新華社》8月28日報道，十四屆全國人大常委會第二十四次會議今（28日）下午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了醫療保障法、耕地保護和質量提升法、新修訂的農業法、新修訂的國防動員法、關於修改律師法的決定；決定免去陸治原的民政部部長職務，任命李常官為民政部部長。國家主席習近平分別簽署第80、81、82、83、84、85號主席令。趙樂際委員長主持閉幕會。



報道指出，常委會組成人員150人出席會議，出席人數符合法定人數。會議表決通過了全國人大常委會關於批准《中華人民共和國和匈牙利引渡條約》的決定、全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。

8月26日下午，十四屆全國人大常委會第二十四次會議在北京人民大會堂舉行聯組會議。（新華社）

中央軍委副主席張又俠、委員劉振立被免職

會議經表決，決定免去張又俠的中華人民共和國中央軍事委員會副主席職務，免去劉振立的中華人民共和國中央軍事委員會委員職務。會議經表決，任命倪岳峰為全國人大社會建設委員會副主任委員；免去肖培、傅奎的國家監察委員會副主任職務，任命趙世勇、張忠為國家監察委員會副主任；免去沈亮的最高人民法院副院長、審判委員會委員、第五巡迴法庭庭長、審判員職務，任命黨廣鎖為最高人民法院副院長、審判委員會委員、審判員。會議還表決通過了其他任免案。

會議經表決，決定免去張又俠的中華人民共和國中央軍事委員會副主席職務。（路透社）

會議經表決，決定免去劉振立的中華人民共和國中央軍事委員會委員職務。（路透社）

全國人大常委會副委員長李鴻忠、王東明、肖捷、鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾，秘書長劉奇出席會議。國家監察委員會主任劉金國，國務委員王小洪，最高人民法院院長張軍，最高人民檢察院檢察長應勇，全國人大各專門委員會成員，各省區市人大常委會負責同志，部份副省級城市人大常委會主要負責同志，部份全國人大代表，有關部門負責同志等列席會議。

閉幕會後，十四屆全國人大常委會舉行第二十四講專題講座，趙樂際委員長主持。人力資源和社會保障部黨組書記、部長王曉萍作了題為《深入學習貫徹習近平總書記重要論述精神 紮實推進中國特色社會保障體系建設》的講座。