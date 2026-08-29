西藏泥石流｜災前後衛星對比圖曝光：沖擊範圍內建築已被夷為平地

8月26日10時30分許，尼泊爾一側發生泥石流災害，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。截至29日1時，中方確認西藏吉隆有7人死亡，554人失蹤，一支消防救援隊伍昨日下午抵達受災最嚴重的吉隆口岸區域搜救。據尼泊爾國家減少災害風險管理局28日公布的數據，截至當地時間28日19時，尼泊爾北部地區山洪造成的死亡人數升至579人，失聯人數升至1924人。



據西藏日報8月28日報道，受泥石流災害影響，吉隆口岸地貌發生明顯改變。為便於瞭解受災情況，西藏日報從「天空視角」整理製作災前、災後對比影像，可以直觀看到災害給當地帶來的巨大破壞。



災前災後衛星圖對比：

災前災後衛星圖對比。（西藏日報）

災前災後衛星圖對比。（西藏日報）

此外，自然資源部公佈了西藏吉隆泥石流災害三維影像圖，展示了災前災後的影像對比。

圖為航拍視角對比圖：

中國救援隊：現場的災情十分嚴峻

據央視新聞消息，應急管理部、國家消防救援局調派的中國救援隊與拉薩市消防救援機動支隊陸地搜救隊等聯合編組，第一梯隊先頭組已於8月28日17時，抵達受災嚴重的吉隆口岸救援核心位置，開展排查搜救工作。

中國救援隊與拉薩市消防救援機動支隊陸地搜救隊等聯合編組，第一梯隊先頭組已於8月28日17時，抵達受災嚴重的吉隆口岸救援核心位置，開展排查搜救工作。（西藏日報）

中國救援隊行動組三分隊分隊長劉茂林介紹，現場的災情十分嚴峻，泥石流衝擊範圍內的原有建築基本已被夷為平地，完全看不出任何建築物的輪廓，地面被厚厚的泥漿及碎石覆蓋，淤積的深度大、範圍廣，口岸的基礎設施損毀特別嚴重。

8月29日晨，應急管理部、國家消防救援局調派的中國救援隊四川消防救援總隊陸地搜救隊，持續在吉隆口岸泥石流災害現場開展廢墟搜尋，隊員們克服複雜地形條件，對重點區域進行細緻勘查、拉網式排查，持續開展不間斷搜救作業。

2026年8月26日，尼泊爾與西藏邊境地區爆發泥石流，造成大範圍破壞和大量傷亡。（Reuters）

8月28日，水利部晚召開會議，研究部署西藏日喀則市吉隆縣泥石流災害搶險救援水利支持工作。要求加強水文應急監測預警。準確掌握吉隆藏布、東林藏布、普熱普強藏布、郭巴龍藏布等河流水位、流量、後續來水等情況。

中國救援隊與拉薩市消防救援機動支隊陸地搜救隊等聯合編組，第一梯隊先頭組已於8月28日17時，抵達受災嚴重的吉隆口岸救援核心位置，開展排查搜救工作。（西藏日報）

此外，密切監測普熱普強藏布堰塞湖和錯堅河衝擊坑入流、出流情況及其穩定性，科學研判潰決風險和影響範圍。同時，全面排查摸清吉隆口岸上游流域內可能存在的堰塞湖及周邊冰磧湖風險。