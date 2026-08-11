新皇崗口岸超3000人參與演練　測試電梯運行壓力及旅客通關動線

今天（8月11日）下午，深圳市口岸辦公室發佈關於皇崗口岸通關運行演練的公告，指周二14時30分至16時40分，深圳市口岸辦在皇崗口岸新聯檢大樓進行電梯運行壓力測試及旅客通關動線演練。



深圳市口岸辦口岸一處處長薛華明表示，目前已經跟港方建立了測試演練的聯絡機制，深港兩地政府正全速推進多輪實測與演練，待所有測試完成並確認運作暢順、安全有序後，將共同商定正式啟用日期。



現場還組織大批量模擬旅客分批有序乘梯，檢驗工作人員現場分流引導、乘梯秩序管控、滿載限流管控能力。（深視新聞）

深圳市口岸辦公室還在公告中表示，演練期間皇崗口岸聯檢大樓附近將有人員集結，請廣大市民不要恐慌，不要輕易信謠、傳謠和造謠。

據報道，現場有超3000人圍繞五個科目展開演練。深圳市口岸辦口岸一處處長薛華明表示，此次演練主要是檢測電梯的運行效果以及高峰客流下通關的運行情況。

據《深視新聞》報道，首先是扶梯大客流載人測試。針對2至4層、4至5層扶梯，分別開展大客流滿載、瞬時高峰壓力測試，完整還原口岸出入境客流高峰真實場景，全面檢驗扶梯載荷運行平穩度、扶手帶及踏板工作狀況，重點排查載荷抖動、異響等安全隱患和暴露空載狀態下難以發現的隱性故障。

扶梯大客流載人測試。（深視新聞）

科目二為扶梯瞬時客流高峰壓力測試。模擬口岸大型活動及夜間演唱會散場等引發的瞬間高峰人流場景，還原大客流集中乘梯真實通行場景，重點核驗扶梯滿負荷工況下設備運行穩定性、輸送效率、啟停響應等關鍵指標，同步觀察現場客流疏導與秩序管控實操效果。

扶梯大客流載人測試。（深視新聞）

科目三為垂直電梯滿員運行測試。模擬口岸夜間返程、通關收尾、客流集中下行的高頻場景，對5層通往負1層接駁層下行直梯開展全流程高負荷滿員承載測試。全面檢驗電梯超載預警、門機鎖止制動、轎廂勻速平穩運行、五方應急通話、底部緩衝防護等核心安全裝置的靈敏性與可靠性。此外，現場還組織大批量模擬旅客分批有序乘梯，檢驗工作人員現場分流引導、乘梯秩序管控、滿載限流管控能力。

科目四為電梯突發事件應急救援。模擬直梯運行中突發故障導致乘客被困緊急場景。險情發生後，口岸應急體系即刻啟動響應機制，安保人員迅速趕赴現場清空電梯廳門前滯留人員，預留充足救援作業空間；中控室持續保持轎廂對講暢通，循環安撫被困旅客情緒，實時告知救援進度。

科目四為電梯突發事件應急救援。（深視新聞）

在科目四的演練中，電梯維保搶險人員快速抵達設備機房，切斷電梯總電源、懸掛檢修警示牌，嚴格按照特種設備救援操作規程使用盤車裝置精準手動盤車，將懸停轎廂平穩平層至安全樓層。醫療救護隊伍攜帶急救藥箱、包紮物資、AED設備就位待命，對受傷旅客開展傷情評估與基礎救護，同步聯動120急救力量將重傷旅客轉運至就近醫院救治。

醫療救護隊伍攜帶急救藥箱、包紮物資、AED設備就位待命，對受傷旅客開展傷情評估與基礎救護。（深視新聞）

科目五為旅客通關動線通行測試。重點模擬口岸大客流多渠道、多方位集中出入境場景，整體組織3000名模擬旅客，分為四組梯隊、分批次、分路線同步開展動線壓力測試。出境、入境方向均設置地鐵、的士、公共巴士、私家車、北廣場五條通行流線，雙向共十條流線覆蓋五大抵離港交通方式。

皇崗口岸開通前將統籌開展超過200場各類演練。（深視新聞）

據報道，皇崗口岸開通前將統籌開展超過200場各類演練，涵蓋口岸運營、設備聯調、應急處突、通關服務等全流程環節。薛華明表示，目前已經跟港方建立了測試演練的聯絡機制，深港兩地政府正全速推進多輪實測與演練，待所有測試完成並確認運作暢順、安全有序後，將共同商定正式啟用日期。

皇崗口岸新聯檢大樓（許靖雯 攝）

新皇崗口岸工程進入最後衝刺，日前聯檢大樓內部畫面曝光，顯示內部裝修已大致完成。（大灣區之聲）