廣西柳州美食推薦｜阿姣螺螄粉筒骨湯每日現熬　爆炒田雞酸辣嫩滑

大家好哇，我是coco～從廣西回杭州也有一段時間了，但是這心裏總有點空落落的。直至此刻，正在碼字的我也依舊回味着在柳州街頭隨便找到的小破店，那一口地道的柳州味真是讓人吃了還想吃。



提到柳州，總是繞不開這座工業城市裏的「舌尖江湖」。而這其中的頭牌必須是螺螄粉——外地人聞着皺眉的酸筍香，在柳州可是勾魂的暗號！

二十多家老字號各有絕活，有的湯底用筒骨田螺熬足8h，有的腐竹炸得比薯片還脆。記得要配個溏心炸蛋，戳破瞬間裹着紅油嗦進嘴裏，酸辣鮮香在舌尖炸開的瞬間，你就懂柳州人為什麼說「三天不吃粉，走路打擺擺」了。

夜幕降臨才是柳州美食的完全體。

青雲菜市的露水湯圓還帶着清晨的米香，五星街的炒冰攤飄着百香果的酸甜，巷子深處的鴨腳煲咕嘟着螺螄湯底，燉到脱骨的鴨腳輕輕一嘬就骨肉分離。

不過這最帶勁的還是得鑽進勝利燒烤城。炒螺螄粉鑊氣沖天，烤生牛帶着血水沾芥末醬油，再來碗冰渣豆花解膩，柳州人對待吃這件事，從來都是「捨得下料，放得開嗓」的江湖做派！

所以今天我就要單獨再跟大家嘮嘮柳州的美食，以下幾家小店都是我這次精挑細選出來的。話不多說，這就一起來逛逛吃吃吃吃吃吧～

廣西柳州美食推薦

1. 阿姣螺螄粉

說來奇怪，在柳州覓食總會七拐八拐走到一個小區裏面。我來柳州吃的第一碗螺螄粉便是在下圖中的柳鋅小區內。

這裏表面上看是平平無奇的家屬樓，但實則是美食遍地開花。趕上吃飯時間的時候，只在小區門口都能聞到悠悠的飯菜香，讓人上癮的螺螄粉味兒也是一直往人鼻孔裏鑽。

我這次去吃的是阿姣螺螄粉，與它齊名的還有斜對面的曹妹螺螄粉。這兩家堪稱是白沙路嗦粉界的「絕代雙驕」！大家去吃的時候可以看人頭選擇，哪家不排隊就去哪家，反正味道都是不錯的。

阿姣是從前開在鐵皮棚裏的老牌螺螄粉店了。

湯底鮮到眉毛跳舞——每天現熬的筒骨湯裏丟進石螺和沙姜，配上發酵得透透的酸筍，那股子帶着山林野氣的酸香，絕對是靈魂暴擊！

+ 1

他家的米粉特別有意思，比普通的粉粗一丟丟，煮完撈起來還帶着點脆生生的嚼勁，掛着紅油嗦進嘴裏，像在嚼裹了辣椒的QQ糖！

老餮進門都懂暗號：要空心菜！再加份浸滿湯汁的虎皮豬腳。咬開焦脆外皮瞬間爆出膠質，配着獨家辣油香而不嗆的勁兒，辣得嘶哈嘶哈。建議遊客還是點個微辣吧。

吃着螺螄粉的同時還可以點一碗隔壁糖水攤的木薯糖水。甜滋滋的剛好能中和螺螄粉的辣度，想來想去這樸實無華的味道，才是柳州人最野的米其林體驗吧！

2. 大華幹撈粉

這家大華也是我精心挑出來的一家，說是柳州嗦粉界的「掃地僧」——藏在羅池路巷子裏三十年的幹撈派掌門人！當然摒棄這些噱頭，只看菜單我就知道這是絕對好吃的店。因為他家只賣幹撈粉這一種小吃。而且是全天營業，壓根不愁生意會不好。

他家的粉也是柳州獨一份的濃墨重彩。

特製滷汁混着豬油渣碎，撒一把炸得金黃的油葱和生蒜米，趁熱把粉翻攪到每根都裹滿醬色。入口先是油潤潤的肉香，接着蒜辣直衝天靈蓋，最後油葱的酥脆在齒間咔吱起義！

+ 2

老饕都知道要雙拼脆皮+爽口肉，脆皮是帶着焦糖色脆殼的肥瘦相間，爽口肉竟是裹着米漿炸的嫩豬頸肉！記得加個溏心滷蛋，戳破蛋黃當醬料拌粉，最後撒點桌上秘製酸辣椒圈解膩。

和其他店不同，這裏的粉都是二兩起叫。看着少但巨頂飽，相信我嗦完這碗你會想把湯粉開除粉籍！（隔壁金魚巷的甜品店記得順路打卡哦）

3. 龍家小小甜燉炒

這家縮在榕樹底下的爆炒攤子，也是我這次柳州覓食的重頭戲之一。灶台就支在店門口，客人一落座，火光能照亮半條巷子，老闆掄鍋像打詠春拳，炒出來的菜都帶着柳州人最愛的「野路子」煙火氣！

店裏是明檔點單，各類食材整齊劃一，烹飪方式也不同。想吃什麼直接跟老闆娘說，總會挑到你滿意的那款。

我們先是點了一份爆炒田雞，這可是柳州夜宵界的「暗黑魔法」！

田雞吸飽了酸筍的發酵炸彈和紫蘇的草本香氣，吃上一口是焦焦脆脆，酸辣直竄後腦勺，田雞肉彈嫩得更像是在舌尖跳霹靂舞！

柳州人的宵夜江湖裏，鴨腳煲可是能和螺螄粉「打擂台」的狠角色！這鍋咕嘟着螺螄湯的絕味料理，掀開蓋瞬間酸筍味直衝天靈蓋，虎皮鴨腳像泡温泉似的癱在紅湯裏，田螺+豬骨+酸筍熬足6小時，酸辣裏藏着沙姜的辛香。

鴨腳更是要先炸出虎皮再丟進螺螄湯裏慢燉，膠質層在嘴裏融化時像吞了勺熱辣果凍，黏得嘴唇打架都捨不得擦！

炒粉的味道也特別棒，我就知道在柳州吃粉是無論如何不會踩雷的。

用陳米漿蒸的粉利切成條，和豆芽酸菜在鐵鍋裏跳死亡金屬舞。重點是一定要加老闆自釀的「鬼火辣醬」——入口先是焦香味，三秒後辣勁像過山車衝上太陽穴，邊擤鼻涕邊光盤是基本禮儀！

吃飽之後還可以再點上一盅甜品或是燉湯。

店裏的湯品每日都不同，這次我就點了相對「温柔」的烏雞湯。看似清澈的湯底實則暗藏十幾種藥材，當歸的辛、黨參的甘、紅棗的甜在喉嚨裏開交響樂，喝完從胃暖到指尖！

4. 青雲民生市場

來柳州覓食是絕逃不過青雲民生市場的。作為柳州歷史最悠久、規模最大的菜市場之一，這裏的攤位可都是有兩把刷子的。我雖說是上午過來的，但是青雲的人氣依舊很旺。

大家都是大包小裹的樣子，吆喝聲、討價還價聲，聲聲入耳。融入於此，感覺自己都變成了精神廣西人。

+ 3

好逛的菜市沒有統一標準，但是我還是發現了它們的共性，就是隨心所欲。這裏有些攤子東西雖多，但沒有固定店鋪也沒有攤位，往地上鋪一張塑料紙就可以開賣，生意絲毫不受影響。

規模龐大的菜市場，還是當地人來吃早餐的好地方。像是青雲老牌雲吞店、符老三露水湯圓、十八嬸芝麻糊店、茶香桂林米粉，可都好評率很高的老店。

一定要空着肚子來，不然縱使有10個胃也頂不住！

重點跟大家說下這家茶香桂林米粉。

去青雲菜場溜達的時候，我和攝影師順便在米粉店內解決了午飯。不得不說，廣西的粉真是千變萬化。但是萬變不離其宗，說來說去還是好吃二字。

我這次點的是幹撈螺螄粉，又加上一份肉拼，端上來之後果然沒有讓我失望，口感特別香，但是又沒那麼重口，吃上一碗一整天都很滿足。

攝影師的桂林米粉也不錯，味道略微清淡一些，但是茶香味會更濃郁，配上炸蛋一起吃口感更豐富，嗦起來也是有滋有味的。

5. 谷埠市場

相比青雲，谷埠的小吃種類沒那麼多，不過優點呢就是遊客含量很低，更多的還是周圍居民來這裏買菜。雖說我是工作日白天前往，但是這小市場依舊人頭攢動。

省內特產也是應有盡有，熟食店更是尤為耀眼的存在，擺盤什麼的都不重要，香氣撲鼻就證明了一切。

市場裏的糖水也很便宜，每日現做、真材實料，是看到就想停住腳步來一碗的存在。

谷埠街老字號粉店是市場里人氣最高的一家早餐店，上了必吃榜的。人多、排隊是日常，但是翻枱也挺快。

市場接口有兩家粥店挺有意思，7塊錢（人民幣，下同）一個人，粥和小菜都暢吃。

小菜選擇超級多，而且不斷有燒新的菜出來，沒想到有一天喝粥也能喝出豪華自助餐的架勢。5塊錢一份的糯米飯都搞成了五彩的，味道和普通的糯米其實區別不大，就是光看看我就想買了。

最後，還是想給大家激情安利下廣西！！她的好玩與好吃的程度是會超乎大家的想象的。那麼我們下篇南寧大攻略我們再見啦～

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