中國女排亞錦賽決賽以2-3負泰國隊奪亞軍　無緣直通洛杉磯奧運會

2026年女排亞錦賽8月30日晚在天津落幕。主場作戰的中國女排在決賽中與衛冕冠軍泰國隊鏖戰五局，終以2比3惜敗，連續兩屆亞錦賽屈居亞軍，同時錯失2028年洛杉磯奧運會亞洲區唯一直通門票。



值得注意的是，賽後，朱婷缺席國家隊的話題迅速登上微博熱搜榜首，不少球迷關注這位在歐洲頂級聯賽大放異彩的中國女排名將，為何未能披上國家隊戰袍？



中國女排在決賽中與衛冕冠軍泰國隊鏖戰五局，終以2比3惜敗，連續兩屆亞錦賽屈居亞軍。（五星體育）

中國女排激戰五局遺憾告負 決勝局遭泰國逆轉

據新華社、央視網，中國女排在以20比25先失一局的情況下，以25比11、25比23連扳兩城，一度以大比分2比1領先。

中國女排在以20比25先失一局的情況下，以25比11、25比23連扳兩城，一度以大比分2比1領先。（央視體育）

中國女排在以20比25先失一局的情況下，以25比11、25比23連扳兩城，一度以大比分2比1領先。（央視體育）

決勝局，中國隊一度以6比4領先，但泰國隊隨後連得3分反超。戰至8比7後，泰國隊憑藉一次關鍵攔網將比分拉開至9比7，此後通過發球持續衝擊中國隊一傳。

決勝階段，主攻莊宇珊拼至抽筋離場，吳夢潔帶傷堅持。中國隊最終以10比15告負。】

決勝階段，主攻莊宇珊拼至抽筋離場，吳夢潔帶傷堅持。中國隊最終以10比15告負。（微博＠中國排協）

全場技術統計顯示，中國隊扣球59比68落後、攔網11比10領先、發球4比5落後、自失16比24佔優。吳夢潔與莊宇珊各獲21分並列全隊最高。賽後，莊宇珊、王媛媛和王夢潔入選本屆亞錦賽最佳陣容。

中國女排主攻手莊宇珊，她與王媛媛和王夢潔入選本屆亞錦賽最佳陣容。（資料圖片）

泰國隊第四次奪得亞錦賽冠軍，歷史上首次獲得奧運會參賽資格。此外，中國隊、泰國隊和日本隊均獲得2027年女排世界盃參賽資格。

國危思良將 賽後朱婷衝上熱搜

決賽失利不到一天，「朱婷為何缺席國家隊」的話題迅速登上微博熱搜榜。2026年5月，中國排協公示年度註冊名單，河南女排欄目下沒有朱婷的名字。

根據《全國運動員註冊與交流管理辦法》，運動員每年必須完成國內註冊，否則不具備入選國家隊參加正式國際賽事的資格。

2024年，中國女排巴黎奧運八強出局，朱婷淚眼紅紅。（新華社）

值得注意的是，2026年度註冊窗口期為2025年12月1日至2026年1月31日，後延期至3月20日。朱婷當時正隨科內利亞諾征戰意甲聯賽，賽程與註冊窗口完全重疊。

朱婷（右三）當時正隨科內利亞諾征戰意甲聯賽，賽程與註冊窗口完全重疊。（CEV官網）

與註冊規則並行的，是朱婷態度的變化。據《大皖新聞》，2024年底在浙江杭州舉行的女排世俱杯決賽後，朱婷曾說「我從手術到康復，希望能夠再次回到球場，能夠以更好的狀態為國效力，身披着中國的球衣。我覺得這是我最終的夢想。」

但在2025年11月全運會後，面對回歸國家隊的追問，她只留下四個字：「沒考慮過。」與此同時，新一屆中國女排大名單公佈，朱婷穿了多年的2號球衣被分配給年輕主攻莊宇珊。

2025年11月全運會，朱婷代表河南隊出戰，最終不敵上海隊止步八強，這也是河南女排隊史最佳戰績。（湖北日報）

據了解，中國女排目前只剩兩條獲取洛杉磯奧運席位的通道，但均存在硬性競爭壓力。一是2027年女排世界盃拿到前三名，二是通過世界排名爭奪最後3個席位。