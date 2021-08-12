中國女排｜網傳耍大牌、商業廣告利益分配不公　朱婷報案追究刑責

本屆東京奧運，中國女排未能成功衛冕，隊長朱婷更因為手腕嚴重受傷，缺席最後兩輪小組賽。

在中國女排成績未如理想之際，網上出現不少針對朱婷的流言，包括她在備戰期間的訓練態度以及代言商業廣告的「內幕」。朱婷昨晚（11日）在社交平台上載《上海市公安局案（事）件接報回執》，指證據收集工作已經完成並且公證，對於造謠者，她選擇追究刑事責任。



《回執》內文顯示，朱婷已委託律師報案，內容是今年7月19日至8月2日期間，有網民在網上虛構對她的謠言，故意抹黑她。經核，該案為人民法院告訴才處理的案件。

網傳消息指，有央視記者爆料稱，中國女排在東京奧運失利，內訌是重要因素，是隊長朱婷「耍大牌」，成為「隊霸」，令其他隊友敢怒不敢言，並借傷勢為由，稱自己一傳最多只能接球20分鐘，「剩餘的你們自己接吧」。傳言又指朱婷利用自己與國外康復師的關係好，攛掇康復師不為另一個球員治療和康復，只因她不喜歡對方，並在地方隊訓練時對一旁的自由人破口大罵。

同時，有傳朱婷在奧運出發前獨立接下佳沛（Zespri）的代言 ，該筆代言不少於千萬。由於該筆代言與國家隊的代言有競業衝突，國家隊拒絕朱婷的請求，她於是直接罷練威脅。不過，在郎平的斡旋下，以不破壞備戰為前提，最終准許了朱婷本次代言，但因為有失公平的內部偏袒，造成隊內極大的內訌，最終影響團體合作，在奧運賽場上落敗。