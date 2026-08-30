尼泊爾洪災現奇蹟小屋　被洪水包圍週邊建築全毀居民終脫險｜有片

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生嚴重泥石流，據路透社30日報道，尼泊爾增至750人死亡，至少3044人失蹤。網上影片可見，尼泊爾有大量房屋被摧毀，民眾被洪水捲走，村落與建築物在短短幾分鐘內消失殆盡。然而，天災往往也會留下令人動容的倖存故事。一座綠色房屋被猛烈的洪流包圍卻屹立不倒，裏面的居民最終更成功在洪水退卻後全身而退。



尼泊爾洪災期間一座綠色小屋「奇蹟倖存」：

據《新德里電視台》報道，一段在網上廣傳的影片可見，一棟綠色房屋被湍急的洪水包圍，屋內有一家人被困。當洪水湧入該地區時，那棟樓房周圍的幾棟建築似乎都被沖走了。

片中可見洪水裹夾雜了大量的碎片、摧毀沿途建築物的強大力量。然而，從另一段影片可見，雖然被洶湧的洪水包圍和衝擊，綠色房屋仍然保持屹立不倒。

綠色房屋經歷洪水「洗禮」依然屹立不倒：

這段影片引發外界對屋內一家人安危的廣泛關注，社交平台用戶在觀看這驚險畫面時紛紛祈禱他們平安無事。

這棟房屋的堅固程度很快就成為網上的熱門話題。許多網民表示難以置信，在附近的建築物遭到破壞或被沖走的情況下，這棟房子竟然能夠承受強大的洪水沖擊。

被困綠色小屋的居民在洪水退卻後撤離：

更戲劇性的一幕其後在另一段影片中出現，被困綠色小屋的居民在洪水退卻之後，利用木架當作橋樑，成功從小屋撤離到地面。

不少網民對這個結果表示詫異：「在這種情況下，他們當時在想些什麼？是在告別，還是在討論如果有人倖存該怎麼辦，應該有人採訪他們。」

有人指：「這棟房子在如此巨大的洪災中屹立不倒，正是堅固建築價值的體現。」

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亦有網民認為：「要向建造這棟房子的人致敬。」