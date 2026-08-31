西藏泥石流｜尼泊爾中學校長果斷疏散　挽救逾1600名學生性命

尼泊爾與西藏邊境地區8月26日發生洪災和泥石流，造成兩國合共近800人死亡、逾3,000人失蹤。據尼泊爾一所中學校長表示，事發前接獲多通電話，顯示洪災可能即將逼近校區，他當機立斷疏散學生，成功挽救全校逾1,600名學生的生命。



綜合英國廣播公司（BBC）及《泰晤士報》報道，尼泊爾努瓦闊特地區（Nuwakot）的中學Tribhuvan Trishuli Secondary School校長Rajendra Dawadi表示，他在短短幾分鐘內接獲4名不同人士警告，其中一通回報說上游的村落貝特拉瓦提（Betrawati）已遭洪水淹沒。

47歲的Rajendra Dawadi向BBC表示，他即時做出決定， 疏散該校所有學生，「我認為不能再拖了。即使洪水沒來，只是損失一天的教學而已」。他及時致電所有正駛往學校的校車司機，要求每輛約載有80名學生的校車掉頭，同時下令在校教師及約900名學生撤離。

當Rajendra Dawadi率學生撤離至高處時，目睹距離河邊約100米遠的學校宿舍，已被洪水淹浸。他說：「若我們晚10分鐘做出撤離決定，包括學生或我在內的所有人，今天恐怕無法站在這裏和各位說話。」